Gabon: Le Gabonais Denis Bouanga en confiance avec Saint-Étienne en Ligue 1

Saint-Étienne a relevé la tête en battant Metz dimanche 6 mars (1-0) dans un duel de relégables. L'international gabonais a été l'unique buteur de la rencontre. Grace à lui, Saint-Étienne a signé son quatrième succès en Ligue 1 depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc stéphanois.

Avec une demi-volée, complètement couché pour marquer - il a même glissé -, Denis Bouanga a donné la victoire à Saint-Étienne. Alors que les Verts affrontaient le FC Metz à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 dimanche 6 mars, il a été l'unique buteur de la rencontre à la 52e minute. Un but qui a suffi au bonheur de Saint-Etienne qui l'emporte 1-0. Un résultat précieux pour Bouanga et ses coéquipiers qui se battent contre la relégation depuis le début de la saison en cours. L'AS Saint-Étienne est actuellement 16e au classement de la Ligue 1 avec trois points de plus que le premier relégable, Troyes.

" Le groupe et le staff me mettent en confiance "

" Cette victoire est vraiment importante, on avait à cœur de gagner ce match-là, de s'éloigner de cette zone-là. Pour nous, on n'a rien à faire en fond de classement. Il ne faut pas croire que tout est fait, il y a encore beaucoup de matches à jouer, il faudra continuer comme ça ", a raconté l'international gabonais à l'issue de la rencontre. Bouanga avait déjà été buteur lors de la défaite de l'AS Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain le week-end dernier et voulait retenir " que le positif " de cette rencontre (1-3).

" Cela marche mieux pour moi parce que le groupe et le staff me mettent en confiance. J'avais besoin de ça, besoin de retrouver cette confiance que j'avais il y a deux ans. C'est ce qu'ils font très bien, je travaille deux fois plus pour justement aider l'équipe, c'est ce qui marche aujourd'hui. La confiance est revenue après il ne faut pas que je reste là-dessus, il faut que je continue à aller chercher un peu plus. Je sais que je peux faire plus ", affirme l'attaquant stéphanois. Lors de la première, Bouanga se voyait refuser un but pour une main (19e).

Des qualités pour jouer la Ligue des champions

" Denis Bouanga ? Normalement, il devrait être le futur Romain Hamouma. Il a des qualités incroyables. Des qualités pour jouer la Ligue des champions, mais j'avais l'impression qu'il ne les exploitait pas. Il est capable d'aller vite et de répéter les efforts. Il est très fort techniquement. Quand tu es rapide, tu restes rapide. Tu ne vas pas moins vite du jour au lendemain. C'est le Denis que je connais. Celui qui a brillé notamment à Nîmes ", racontait son coach Pascal Dupraz en conférence de presse avant la rencontre.

Titulaire lors de la 25e journée, Denis Bouanga avait convaincu l'entraîneur Pascal Dupraz face à Strasbourg. Le Gabonais avait délivré ses deux premières passes décisives de la saison en Ligue 1, en trouvant le milieu de terrain algérien Ryad Boudebouz et le Tunisien Wahbi Khazri.