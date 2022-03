Maroc: La Bourse de Casablanca clôture en forte baisse

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca a clôturé en forte baisse lundi, son principal indice, MASI, chutant de 2,89% à 12.415,46 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a, quant à lui, perdu 3,39% à 998,23 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a cédé 3,32% à 931,95 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont lâché respectivement 3,32% à 11.381,86 pts et 3,16% à 10.393,16 pts.

Sur le plan sectoriel, l'indice de la sylviculture et papier (-5,98%) a accusé la plus forte baisse, en raison de la mauvaise tenue de Med Paper (-5,98%), suivi de la participation et promotion immobilières (-5,51%) et de la chimie (-5,49%).

Contre-tendance, le secteur des sociétés de portefeuilles-holdings s'est offert la plus forte progression (+2,89%), devant le pétrole et gaz (+1,54%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 145,73 millions de dirhams (MDH), portant sur le marché Central (Actions) à hauteur de 140,49 MDH et les transferts (5,25 MDH). HPS a apporté plus de 18,84 MDH, Mutandis 15,5 MDH et Attijariwafa Bank 11,13 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 648,56 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs individuelles, Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 57,45 DH), Jet Contractors (-5,99% à 185,85 DH), Sonasid (-5,99% à 644 DH) et Snep (-5,99% à 731,4 DH) et Med Paper (-5,98% à 20,76 DH) ont accusé les plus lourdes baisses.

À l'inverse, Delta Holding et Afriquia Gaz ont réalisé les plus fortes hausses, avec des gains respectifs de 2,96% à 31 DH et de 2,28% à 5.390 DH. Ils ont été suivis par Lesieur Cristal (+0,43% à 186,5 DH) et Disway (+0,17% à 775 DH).