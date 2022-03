Congo-Brazzaville: Les services du FMI achèvent leur visite en République Démocratique du Congo

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. Cette mission ne donnera pas lieu à une discussion au conseil d'administration.

Washington, DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Mercedes Vera Martin, s'est rendue à Kinshasa du 1er au 7 mars pour discuter des récents développements économiques et financiers, des priorités des politiques économiques et des progrès des réformes structurelles. À la fin de la visite, Mme Vera-Martin a fait la déclaration suivante :

" Des données préliminaires confirment le rebond économique en 2021, avec une croissance du PIB estimée à 5,7 %, soutenue par une reprise des secteurs minier et des services. L'inflation s'élevait à 5,3 % à la fin de 2021. L'inflation devant rester modérée, la Banque centrale du Congo (BCC) a réduit le taux d'intérêt directeur de 100 points de base à la fin de 2021.

Des estimations préliminaires suggèrent que le déficit du compte courant s'est réduit à 1 % du PIB en 2021, contre 2,2 % du PIB en 2020, grâce à des exportations minières en hausse. Ces évolutions extérieures favorables et l'allocation générale de DTS fin août ont permis d'augmenter significativement le niveau des réserves internationales brutes. Le solde budgétaire global s'est amélioré en 2021 en raison de la hausse des recettes et d'investissements publics inférieurs aux prévisions.

" Les perspectives pour 2022 restent favorables, mais les risques à la baisse qui pèsent sur les perspectives ont fortement augmenté et appellent à accumuler des réserves et à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes pour renforcer la résilience aux chocs externes. La hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et de l'énergie en lien avec la crise due au conflit en Ukraine et la volatilité des prix des minéraux présentent des risques pour l'inflation et la croissance.

La hausse des prix du pétrole génère d'importantes pressions budgétaires en raison de subventions non ciblées sur les prix des carburants, ce qui réduit l'espace budgétaire pour les dépenses sociales et d'infrastructure nécessaires. L'équipe du FMI a appelé à la transparence dans la fixation des prix du carburant et à surveiller de près l'impact de la subvention sur le budget.

Alors que le budget 2022 prévoit une augmentation des dépenses d'investissement public, financées en partie par l'allocation de DTS, l'équipe continue d'appuyer les efforts des autorités pour renforcer la capacité et la gouvernance des institutions en charge de la mise en œuvre, du suivi et de l'exécution des projets, afin d'assurer une utilisation efficace et transparente de ces fonds.

" L'équipe et les autorités ont discuté des possibilités d'intensifier les réformes structurelles pour soutenir la reprise. Une fois approuvées par le Parlement, la nouvelle loi sur les banques commerciales et la loi anti-blanchiment contribueront à renforcer la supervision bancaire. L'amélioration de la gouvernance, en particulier dans la gestion des ressources extractives et des finances publiques, et l'amélioration du climat des affaires soutiendront une croissance tirée par le secteur privé.

L'avancement des réformes structurelles augmentera la résilience économique, contribuera à diversifier l'économie et à améliorer le niveau de vie des citoyens congolais.

" L'équipe du FMI remercie les autorités pour des discussions ouvertes et constructives lors de cette visite. L'équipe a rencontré le ministre d'Etat et du Budget Aimé Boji, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le gouverneur de la BCC Malangu Kabedi Mbuyi, d'autres hauts fonctionnaires et des partenaires au développement. L'équipe se réjouit de poursuivre ce dialogue lors de la visite pour la consultation au titre de l'article IV de 2022 et pour la deuxième revue dans le cadre de l'accord FEC, prévue fin avril ".