Afrique: Le Secrétaire général de l'OCI reçu par le président nigérien

Dakar — Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a reçu lundi, à Niamey, le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, annonce un communiqué de cette instance internationale.

La visite s'inscrit dans le cadre de la tournée du Secrétaire général de l'OCI, dans les pays du bassin du Sahel et du Lac Tchad membres de l'instance internationale, indique t-on dans un communiqué reçu à l'APS.

Selon le texte, M. Bazoum et M. Taha ont échangé sur les aspects de la coopération entre le Niger et l'OCI, les moyens de renforcer l'action islamique conjointe et d'accentuer l'esprit de solidarité dans l'approche aux défis auxquels le Niger est confrontés.

La même source ajoute que le Secrétaire général a remercié le Niger en tant qu'actuel président du Conseil des ministres des affaires étrangères (CFM) de l'OCI, "pour ses efforts en faveur des projets de l'OCI et en particulier la mise en place de la mission régionale de l'OCI pour les pays du Sahel et du lac Tchad au Niger".

Pour sa part, le président a exprimé "la disponibilité constante du Niger à soutenir les activités de l'OCI", selon le communiqué.

M. Bazoum a également appelé les Etats membres et les institutions de l'OCI à s'impliquer davantage pour contribuer à trouver des solutions à l'insécurité et aux crises alimentaires auxquelles les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad sont actuellement confrontées.

En outre, le Secrétaire général a également rencontré le Premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou et le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou.

"Les deux parties ont discuté des questions d'intérêt pour le monde islamique et du rôle de l'OCI dans la résolution des conflits, la promotion des efforts de médiation et la nécessité de déployer plus d'efforts en vue de raviver des actions islamiques conjointes et surmonter les différents défis auxquels le monde islamique fait face", souligne le texte.

Il cite en particulier la lutte contre le terrorisme, l'islamophobie et l'intolérance afin de parvenir à un développement économique global.

"Ils ont également discuté des efforts des pays de ces régions pour relever les défis de sécurité et de développement dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad en plus des situations politiques au Mali, en Libye et au Burkina Faso", selon le communiqué.

Le Secrétaire général de l'OCI, ajoute le texte, a souligné la nécessité pour les États membres de soutenir davantage la Mission régionale de l'Organisation au Niger pour aider les pays des régions du Sahel et du bassin du lac Tchad dans leurs efforts de développement économique.