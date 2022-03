Afrique: Les Seychelles raccordées à un deuxième câble sous-marin - Internet plus rapide et plus fiable

Un deuxième câble optique sous-marin a atterri aux Seychelles et une fois qu'il sera opérationnel au mois de mai, il fournira une connexion Internet sécurisée et fiable, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Le deuxième câble sous-marin, qui sera relié au Pakistan East Africa Cable Express (PEACE), a atterri lundi à Persévérance, une île artificielle sur la côte nord-est de Mahé.

Le secrétaire principal pour la communication et la technologie de l'information, Benjamin Choppy, a déclaré aux journalistes que l'objectif principal est de garantir la sécurité des Seychelles dans la connectivité internationale.

"Pendant plus de 10 ans, nous n'en avions qu'un et cela présentait un risque pour nous si jamais quelque chose se produisait, surtout aujourd'hui. Si vous regardez la quantité de trafic que nous avons sur le câble, plus de 95 % est sur le câble SEAS. Si quelque chose de mal se passait, ce serait catastrophique ", a-t-il souligné.

Le projet PEACE entrepris par Seychelles Cable Systems (SCS) pour un coût de 20 millions de dollars, servira de sauvegarde pour connecter les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, avec le monde grâce à une connexion Internet plus rapide et plus fiable.

M. Choppy a déclaré que le câble est un système beaucoup plus grand, qui fait environ 15 000 kilomètres de long et relie directement à Marseille en France.

"Cela signifie que les opérateurs peuvent accéder à la capacité directement depuis l'Europe par rapport à maintenant où ils doivent passer par Dar Es Salaam, puis passer sur un autre câble pour arriver à leur autre destination", a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le système utilise les dernières technologies, sa capacité est donc bien supérieure à celle dont disposent les Seychelles actuellement.

Bien que le deuxième câble s'attende à fournir un meilleur service et plus fiable, le coût d'Internet dans le pays dépendra des fournisseurs de services.

Le directeur général de Cable & Wireless, Georges d'Offay, a déclaré aux journalistes qu'"avec le deuxième câble sous-marin, nous verrons comment nous pouvons fournir un meilleur service, un service plus abordable et, si possible, donner au public des doubles données pour le même prix."

Pendant ce temps, le directeur général d'Airtel Seychelles, Amadou Dina, a déclaré que "c'est une autre étape importante pour les Seychelles et en particulier pour Airtel car nous avons également investi dans cette coentreprise. De toute évidence, nos clients bénéficieront de ce câble et nous nous sommes déjà préparés à son arrivée... Nous avons déjà conçu de nouveaux produits et c'est, pour l'instant, une décision stratégique que je ne peux pas encore divulguer."

Le premier câble optique sous-marin des Seychelles connecté depuis Dar Es Salaam, en Tanzanie, a atterri il y a 10 ans sur la plage de Beau Vallon, au nord de Mahé.

"A cette époque, c'était un exploit pour nous d'y parvenir. Il a fallu beaucoup d'efforts et de ténacité pour y arriver. Aucun de nous n'aurait pu prédire que 10 ans plus tard, nous aurions atterri le deuxième câble. Nous voici aujourd'hui, nos seulement nous sommes sur le point de rembourser les prêts, mais nous avons également réussi à avoir un deuxième câble sous-marin. Deux systèmes de câbles pour un petit pays de la taille des Seychelles dans ce laps de temps est un exploit ", a déclaré M. Choppy.