Cote d'Ivoire: Immeuble effondré à Cocody-Angré - Le bilan s'alourdit à 6 morts

Des proches sont toujours à la recherche soit de leurs enfants ou d'un membre de la famille. Certaines personnes qui pleurent parce qu'étant déjà informées du décès d'un proche. Bref des familles encore endeuillées à Abidjan à la suite de l'effondrement d'un immeuble de 4 étages habité, dans la nuit du dimanche au lundi 7 mars 2022, à Cocody-Angré, 8è tranche, non loin de l'immeuble Cgk.

Le bilan provisoire fait état de 6 morts et d'une trentaine de blessés. " On a repéré une famille dont on a extrait les membres. C'était des personnes décédées. Il s'agit de 4 personnes, deux adultes (un homme et une femme) et deux enfants ", a détaillé le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gsmp), le général de brigade, Issa Sakho, autour de 11heures, sur les lieux.

Il a également ajouté que 30 personnes ont été extraites des décombres. Parmi ces 30 blessés, 17 qui ne présentaient aucune lésion particulière ont été prises en charge sur place et les 13 autres ont été évacués dans les Centres hospitaliers universitaires (Chu) d'Angré et Cocody et dans une autre clinique de la Place. Et de poursuivre : " Les recherches se poursuivent parce qu'au vue des renseignements, il y aurait encore deux personnes selon les renseignements obtenus ".

Le commandant Ogou Christian qui était encore sur le lieu a annoncé que le bilan a évolue. Il est à passé de 4 à 6 morts. "La 5è personne décédée est la domestique de la famille de ayant péri dans ce drame. La 6è personne est al fille d'un locataire qui occupait un appartenant au 3è étage", a-t-il dit.

Plusieurs membres du gouvernement sur le lieu

De nombreux membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien et compassion aux familles endeuillées.

Il s'agit du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, du ministre de la Culture et des Industries des arts et du spectacle, Harlette Badou N'Guessan, de leur collègue de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo et notamment du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Koné Bruno.

Ils ont été suivis du Premier ministre Patrick Achi, instruit par le Président de la République, Alassane Ouattara, pour apporter le réconfort de l'Etat aux familles impactées.