Mali: L'opération Barkhane élimine une importante figure d'Aqmi

Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les militaires de Barkhane ont conduit une opération qui a permis de mettre hors d'état de nuire un haut cadre historique d'Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) Yahia Djouadi, à environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali.

Aussi connu sous le nom d'Abou Ammar al Jazairi, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque Tigre, et deux drones français. Des munitions ont également été détruites et de l'armement a été saisi.

Sa neutralisation est un nouveau succès tactique significatif pour la force Barkhane qui reste déterminée à poursuivre le combat contre les groupes armés terroristes, avec ses alliés sahéliens, européens et nord-américains.

Elle affaiblit encore davantage Aqmi en lui portant un coup sévère à son état-major et en privant le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans (Rvim) d'un relais majeur dans le nord du Mali et d'un cadre historique particulièrement expérimenté.