Cote d'Ivoire: Journée mondiale de l'audition 2022 - L'Oms exhorte les populations à limiter leur exposition aux bruits

La Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays du monde, a commémoré la Journée mondiale de l'audition, le 3 mars. Elle a été marquée à Abidjan par une séance de dépistage gratuit de la surdité, mais aussi de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'hépatite virale B et C, à la Clinique médicale Cœur sacré (Cmcs) sise à la 7e Tranche, dirigée par Sabine Yao. Cet événement marquait également le démarrage officiel des activités de l'établissement sanitaire hôte.

Pour cette édition, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) a décidé d'axer son action sur l'importance de l'écoute sans risque comme moyen de maintenir une bonne audition tout au long de la vie. D'où le choix du thème : " Pour entendre à vie, ménageons notre audition ".

" En 2021, l'Oms a publié le Rapport mondial sur l'audition qui a mis en évidence le nombre croissant de personnes vivant avec une déficience auditive ou exposées au risque de développer une déficience. En outre, le rapport a montré que le contrôle du bruit représentait l'une des sept interventions clés dites Hearing et a souligné qu'il était important d'atténuer l'exposition aux bruits forts ", a expliqué le Pr Bertin Kouassi, spécialiste d'Orl et chirurgie cervico faciale, lors de la conférence publique qu'il a prononcée après la séance de dépistage.

Prévenir les déficiences auditives grâce à une écoute sans risque est donc le message principal de cette édition de la Journée mondiale de l'audition. Plusieurs message sont véhiculés : "il est possible d'avoir une bonne audition tout au long de la vie grâce aux soins auriculaires et auditifs" ; "de nombreuses causes courantes de déficience auditive peuvent être évitées, y compris les déficiences auditives causées par l'expositions à des bruits forts" ; " une écoute sans risque permet d'atténuer le risque de déficience auditive associée à l'exposition aux bruits à des fins récréatives" et "L'Oms appelle les pouvoirs publics, les partenaires du secteur de l'industrie et la société civile à mieux faire connaitre les normes fondées sur des bases factuelles qui encouragent une écoute sans risque et à les mettre en œuvre".

Cet événement était sous le parrainage du ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier qui a été représenté par l'inspecteur général du ministère, Joachim Beugré. Il a vivement salué l'initiative de la Cmcs qui, à l'en croire, dans la vision du Chef de l'Etat Alassane Ouattara de réduire au maximum les causes anthropiques de la surdité et de la perte d'audition.