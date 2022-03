Afrique: L'inusable Dové élu " Meilleur joueur du mois de février 2022 "

Certains peuvent être tentés de le hisser au rang de l'inusable du moment dans le football togolais, vu son parcours comparé à ceux de ses promotionnaires dont nombreux ont vite fait de sécher leurs maillots lors que d'autres encore qui les ont suivi après en ont également fait autant.

En tout cas, pour Womé Dové, l'histoire continue de s'écrire afin de voir si possible un nouveau port d'attache hors du pays. De retour lors de la phase retour du championnat national de football de D1 par la porte Gomido, comme ce fut déjà le cas quelques années plus tôt, l'ancien Epervier du Togo est élu par l'AJFT (Association des Joueurs de Football du Togo) et Radio Sport Fm, " Meilleur joueur du mois de Février 2022 ".

Il est indiqué que le joueur au dossard 8 de Gomido de Kpalimé " a eu beaucoup d'impact dans le jeu des Showboys marquant 04 buts en 5 matches " et que " l'ancien joueur de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud s'est montré au-dessus seulement en quelques matches avec Gomido ". Et ce sont là autant d'éléments qui ont milité en sa faveur, au détriment de deux autres qui ont également montré de quoi ils sont capables à savoir Justin Yérè de DYTO et Junior Akakpo de l'Entente 2, arrivés sur la 2ème et la 3ème marche.

Selon les informations, le joueur aura sa distinction le 20 mars 2022 au grand stade municipal de Kpalimé, lors du match de la 2ème journée des Play-offs entre Gomido et Dyto de Lomé.

En attendant, on ne peut lui souhaiter que du plaisir et du bonheur.