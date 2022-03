Maroc: Débat à Rabat sur les fondamentaux du leadership féminin

Rabat — La Chambre des représentants organise les 8 et 9 mars à Rabat, une rencontre-débat sur "Les fondamentaux de la promotion du leadership féminin", et ce, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la femme.

Une note de présentation de ce débat interactif, organisé en partenariat avec la Fondation Westminster Pour la Démocratie, souligne que la gestion des institutions constitutionnelles dans le cadre de la démocratie représentative repose sur un ensemble de fondamentaux favorisant l'efficience des résultats et le bon rendement et ce, à l'appui d'approches axées sur le principe du genre social comme base fondamentale dans l'élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques.

La même source cite à l'appui l'article 19 de la Constitution qui stipule que "L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présente titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume".

La même source note que la matérialisation d'une partie des dispositions de la Constitution passe nécessairement par le soutien et la valorisation des potentialités féminines, indiquant que le programme de coopération entre la Chambre des représentants et la Fondation Westminster Pour la Démocratie, financé par l'Ambassade du Canada à Rabat, vise à renforcer le rôle des femmes parlementaires dans les deux chambres et ce, à travers des ateliers et l'échange des expériences sur les bonnes pratiques favorisant la promotion de la parité et le rôle de la femme dans le développement durable.

Cette rencontre sera aussi l'occasion de passer en revue les avancées réalisées par le Maroc dans tous les domaines, tout particulièrement sur le plan de la participation effective de la femme dans la prise des décisions politiques et aussi d'échanger les vues sur les moyens de promouvoir le leadership féminin.

Les participants à ce débat discuteront également des moyens de transcender les contraintes pour un climat favorable à l'action féminine en s'appuyant sur les possibilités offertes aux femmes parlementaires dans le cadre de la Constitution et autres réglementations.

Le programme de cette rencontre prévoit trois séances sur les thèmes "Les moyens de transcender les obstacles et d'améliorer l'environnement du travail", "Missions et responsabilités des femmes parlementaires au Maroc" ainsi que "Les moyens de mobiliser d'une manière efficiente le soutien et de favoriser le consensus".

Le débat sera animé en présence notamment du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, l'ambassadeur du Canada à Rabat, Mme Nell Stewart, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin ainsi que le président exécutif de la Fondation Westminster Pour la Démocratie, Anthony Smith.