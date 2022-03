Angola: Un officier supérieur met en relief la fidélité à la patrie

Huambo — Le commandant de la région militaire centre, le général de corps d'armée Dinis Segunda Lucama, a appelé lundi les effectifs à être fidèles à la patrie, afin que les jeunes cessent de considérer leur incorporation dans les Forces armées angolaises comme un "simple emploi".

L'officier supérieur s'exprimait à l'ouverture de l'année d'instruction et de préparation opérationnelle, combative et éducation-patriotique de la région militaire centre, marquée par la démonstration d'un exercice antiterroriste et l'exposition de divers équipements et services de technique militaire.

Selon lui, les militaires doivent continuer à être un exemple d'organisation et de discipline, à l'instar de nombreux officiers qui, dès leur plus jeune âge, se sont engagés auprès de l'État et de la nation pour sauvegarder l'indépendance, la paix et l'unité nationale.

"Malheureusement, actuellement on regarde les jeunes et on se rend vite compte qu'ils ne veulent rejoindre les Forces armées que par manque d'emploi ou parce que l'insertion dans certains établissements d'enseignement est devenue difficile", a-t-il déploré.

En conséquence, il a mis en garde la société et, surtout, les jeunes à assumer avec responsabilité le service militaire, qui exige avant tout la fidélité au peuple et à l'État, en vue de préserver la paix, l'unité nationale et les institutions démocratiques.

Il a encore admis que les Forces armées angolaises, tout en préservant le moral de la société, doivent faire plus et mieux, en termes d'exemples de fidélité à la Patrie.

L'événement a regroupé des officiers supérieurs, des officiers, des sous-officiers et des soldats, ainsi que des civils.