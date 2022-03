Gabon: L'intérêt croissant porté par les populations pour les cours de techniques agricoles est un pas vers l'autosuffisance alimentaire

Libreville — Les techniciens de la Gabonaise de chimie pour l'Industrie, l'agriculture et l'élevage, parcourent la région de l'Estuaire et s'emploient à aider les agriculteurs et les personnes qui s'adonnent à l'agriculture et à l'élevage à acquérir de bonnes qualités techniques afin d'augmenter les productions de leurs fermes et plantations locales.

Un calendrier d'activités riche et varié

En concertation avec le personnel technique de la Gabonaise de Chimie, les thèmes de formation pour le premier semestre 2022 comporteront en mars dans les secteurs de l'Agriculture et de l'élevage un thème orienté vers la mise en place et la réalisation de pépinières (préparation du sol) en culture maraîchère ainsi que l'entretien de la ponte en élevage. En avril, seront proposés la mise en place des cultures vivrières (cas du bananier et du maïs), les techniques de nettoyage et la désinfection d'un bâtiment d'élevage.

En mai, le thème agricole portera sur le choix des rejets, la technique pour la production de plants de bananier en même temps que les normes du matériel d'élevage. Enfin, le mois de juin sera consacré à l'arboriculture fruitière (préparation du sol, technique de greffage) puis au cahier de suivi en Agriculture. Notons que ces différentes formations ont lieu en salle ou sur le terrain.

Un ensemble de cours pratiques en présentiel avec des échanges directs entre les participants et les encadreurs ont permis depuis deux ans de mobiliser les bonnes volontés avec un effet stimulant réciproque dans les différents secteur de la production maraichère, des plantations ou animalières, s'agissant de la volaille ou du petit gibier.

Sur le long terme, ces acquis permettraient de baisser les importations des denrées alimentaires en provenance des pays éloignés et voisins, dont le Congo, la Guinée Equatoriale et le Cameroun, véritable grenier agricole.

Les effets positifs et soutenus de ces rendez-vous techniques se font déjà ressentir et mobilisent un grand nombre de personnes désireuses de s'investir pleinement dans l'agriculture.

Au cours de cette année 2022, le calendrier des prochaines formations dispensées par la Gabonaise de Chimie, est riche et varié.

Depuis 2020, les prix des denrées alimentaires ont augmenté au Gabon au point de créer depuis quelques jours une pénurie d'huile d'arachide pourtant produite au Gabon.

Produire suffisamment pour inverser la tendance

Selon plusieurs sources, le Gabon qui a opté pour une économie orientée vers l'extraction pétrolière, avec une forte population urbaine, importe la plupart de ses produits alimentaires nécessaires pour ses 2 millions d'habitants environ.

Pour inverser la tendance, les autorités gabonaises ont lancé en 2014 un programme dénommé Graine (Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés), qui vise l'autosuffisance alimentaire d'ici à 2030 dans des productions vivrières (banane, tomate, manioc, piment) ainsi que le développement de la filière du palmier à huile. Mais entre 2015 et 2018, le projet Graine aurait englouti 119 milliards de F CFA sans résultat tangible.

Pour poursuivre le projet, la Banque africaine de développement (BAD) a accordé en 2019 un prêt de 66 milliards de F CFA au Gabon. Une partie de l'enveloppe a cependant été redirigée vers la lutte contre le Covid-19.

Bien que disposant de sols fertiles, le Gabon importe ses produits alimentaires du Cameroun, du Congo... d'Afrique du Sud, du Brésil et de la France. C'est ainsi que le secteur agricole gabonais dépend à plus de 60 % des importations, soit environ 800 milliards de F CFA (1,22 milliard d'euros) par an.

Quant à la France, elle exporte vers le Gabon plus de 90 milliards de F CFA par an de produits agroalimentaires transformés.

Afin de développer des entreprises agricoles de tailles diverses, la Gabonaise de Chimie dispense des cours de techniques agricole en salle et en plein air, conjuguant ainsi théorie et pratique.

Le programme de formation axé sur différents thèmes s'étale sur toute l'année et à travers le pays avec cette particularité d'être au plus près des exploitants agricoles, l'ensemble des agriculteurs d'une ville, ou d'un village se retrouvant pour échanger ou partager leurs expériences.

La Gabonaise de Chimie propose une formation en gestion des entreprises agricoles, suivant les nouvelles tendances de l'industrie, dont les nouvelles technologies et les méthodes de régie. De plus, ces cours pratiques sont dispensés chez des producteurs, au sein d'entreprises du secteur para-agricole.

Rappelons que la Gabonaise de Chimie est une société de négoce installée au Gabon depuis 1991. Elle propose un large éventail de produits destinés à l'agriculture avec un rayon d'action assez large dans plusieurs secteurs de l'économie gabonaise. Le secteur médical ou paramédical n'est pas en reste car plusieurs marques de l'industrie pharmaceutique mondiale sont représentées au Gabon par la Gabonaise de Chimie.