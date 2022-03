Sénégal: " Mélanges En Hommage Au Pr Iba Der Thiam " - L'encyclopédie d'un historien des temps modernes

Un hommage a été rendu, le samedi 5 mars 2022, au Musée des civilisations noires, à Dakar, au défunt Professeur Iba Der Thiam. C'était lors de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage intitulé " Mélanges en hommage au Professeur Iba Der Thiam. D'éminents historiens et hommes d'État sont revenus, à l'occasion, sur l'œuvre de cet historien des temps contemporains.

L'Ucad de Dakar, le département d'Histoire et la Revue sénégalaise d'Histoire ont, le samedi 5 mars 2022, organisé, au Musée des civilisations noires (Mcn), la cérémonie de présentation des " Mélanges offerts au Professeur Iba Der Thiam ", décédé le 31 octobre 2020. Cet ouvrage, a précisé le Pr Mor Ndao, président du comité d'organisation, n'est pas une simple littérature axée sur la vie et l'œuvre du Pr Iba Der Thiam. Il s'agit plutôt d'une compilation de plusieurs productions scientifiques pluridisciplinaires (Histoire, géographie, sociologie, anthropologie, économie) réalisées par les pairs et dédiées au Professeur Iba Der Thiam.

La précision est de taille, selon le Pr Ndao. En effet, dit-il, les " Mélanges " présentés sont l'aboutissement d'un long processus. Remontant l'histoire, il a noté que " c'est un projet initié bien avant sa disparition, bien avant même son départ à la retraite ". Plusieurs autorités académiques, universitaires, étatiques, culturelles et religieuses ont pris part à cet évènement. Lequel a servi de cadre pour revenir sur le parcours du défunt agrégé d'histoire contemporaine, son engagement. Ils n'ont pas occulté également ses actions, sa rigueur, ses valeurs, son élégance et sa loyauté. L'ancien historien, Ministre de l'Éducation nationale sous le régime du président Abdou Diouf, est, selon ses pairs, tout simplement une encyclopédie.

La cérémonie de dédicace de " Mélanges offerts au Professeur Iba Der Thiam " était empreinte d'émotions. Abdel Kader, son fils, n'a pas pu retenir ses larmes en regardant la projection du film sur la vie et l'œuvre de son père. Le même sentiment s'est aussi emparé de l'ancien Ministre de l'Éducation nationale, le Pr Kalidou Diallo. Assailli par l'émotion, il a écourté son discours. Durant toute la cérémonie, le mot qui revenait dans toutes les interventions : Iba Der était " le maître ".

Pour l'ancien Premier ministre du Sénégal, Mahamad Boun Abdallah Dione, le Pr Iba Der Thiam n'est pas mort. " Il est toujours parmi les siens ", a-t-il soutenu, précisant que ce qui nous lie au Pr Iba Der Thiam ne saurait périr. " Iba Der Thiam était généreux dans l'effort, généreux dans la foi, généreux dans le savoir. C'est une générosité de sang. Ce qu'il est devenu est une somme d'expériences acquises depuis l'histoire qui a produit Iba Der et il faudrait que nos sociétés continuent de produire des Iba Der Thiam. C'est cela le défi ", a déclaré l'ancien Premier ministre.

Faisant son témoignage, Abdel Kader Thiam décrit son père comme " un humaniste radical ". Ce dernier était, d'après son fils, un homme de passions et de combats mythiques. " Sa vie se résumait ainsi : travail, rigueur scientifique, abnégation, respect des valeurs culturelles et religieuses, mais aussi respect des autres ", s'est-il remémoré.

Abondant dans le même sens, Maréma Touré Thiam, son épouse, a fait savoir que Iba Der Thiam n'avait pas que des enfants biologiques.

L'ancien Ministre de l'Éducation nationale, Kalidou Diallo, revendiquant toujours l'héritage de Iba Der Thiam, est revenu sur le séjour carcéral de ce dernier et la réussite qui s'en est suivie. Une mention " Très bien " pour sa licence en Histoire. " Il est mon maître. Je suis le premier étudiant qu'il a encadré en Thèse ", a-t-il rappelé pour s'en réjouir.

La publication de dix ouvrages pour perpétuer l'œuvre du défunt historien annoncée

À Bamako dejà, en septembre 2021, lors du Forum des humanités africaines (Fha), le président du Comité de pilotage de l'Histoire générale du Sénégal, le Pr Mamadou Fall, avait rendu un vibrant hommage au Pr Iba Der Thiam avec qui il a cheminé pendant de longues années. Samedi dernier, il a encore effectué le même acte, lors de la cérémonie de dédicace de " Mélanges offerts au Professeur Iba Der Thiam ", à Dakar.

Devant les pairs, la famille et les personnalités étatiques, le Pr Fall, remplaçant du défunt historien à la tête du Comité de pilotage de l'Histoire générale du Sénégal, a tenu à rappeler que lui et le reste des membres de la structure ont reçu le mandat de parachever le travail que celui qu'on appelait " Der la Science " avait commencé. C'est pourquoi, a-t-il révélé, " dans quelques jours, le public du Sénégal et du monde va découvrir les dix ouvrages que le Comité a produit cette année pour perpétuer sa mémoire et parachever son œuvre de refondation et de rédemption de l'histoire africaine ". A. DIOUF

DÉPARTEMENT D'HISTOIRE

Plaidoyer pour que le nom du Pr Iba Der Thiam figure dans les salles de cours

" Dans les prochaines semaines, je proposerai à l'Assemblée de notre faculté que le nom du Pr Iba Der Thiam, à l'instar des autres illustres disparus de notre Faculté, figure, en lettres d'or, dans les salles de cours du département d'histoire ", a déclaré le Pr Alioune Badara Kandji, le Doyen la Faculté des lettres et des sciences humaines.

Le Pr Kandji reste convaincu que c'est par de tels actes que les universitaires réussiront à lui rendre un hommage digne de la trajectoire d'un historien et d'un savant émérite. Selon lui, Iba Der Thiam est un esprit qui a marqué des générations de Sénégalais. " Il a véritablement participé à la construction de l'Histoire du Sénégal contemporain et nous en sommes fiers et honorés ", a déclaré le Doyen de la Faculté des lettres. A. DIOUF

SITUATION EN AFRIQUE

Cheikh Tidiane Gadio demande aux intellectuels de briser le silence

Ancien Ministre des Affaires étrangères et présentement Député à l'Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio a profité de la cérémonie de dédicace des " Mélanges offerts au professeur Iba Der Thiam ", samedi dernier, pour demander aux intellectuels sénégalais, africains de manière générale, de sortir de leur mutisme et de briser le silence pour se prononcer sur les questions de l'heure qui secouent le continent africain. Selon lui, les intellectuels ne doivent pas laisser la parole à ceux qui ne maîtrisent pas bien les choses.

" Je pense qu'aujourd'hui, il y a un silence des intellectuels. Les époques sont certes totalement différentes, mais le débat a changé. Le contenu et la richesse des débats ont changé. On ne critique pas les idées, on critique les personnes ", a constaté le Pr Gadio pour le déplorer. Il a invité les intellectuels à changer de posture et à briser le silence. Car, à son avis, " c'est parce que les intellectuels se sont tus que d'autres ont pris la parole ". La nature, a-t-il rappelé, a horreur du vide. Il a souligné que le Professeur Iba Der Thiam, de ce point de vue, a beaucoup interpellé l'histoire et les intellectuels sénégalais et africains de manière générale. A. DIOUF