Algérie: Renforcement du contrôle de la traçabilité des substances et médicaments psychotropes

Alger — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a affirmé, lundi à Alger, que le texte de loi fixant les modalités de contrôle des substances et matières psychotropes tendait à "renforcer le contrôle de la traçabilité" de ces substances.

"La promulgation du texte règlementaire fixant les modalités de contrôle administratif, technique et sécuritaire des substances et médicaments à effets psychotropes vise à renforcer le suivi de la traçabilité de ces substances, depuis leur production jusqu'à leur prescription médicale", a indiqué le ministre lors des travaux de la 15ème Conférence nationale sur les "réformes juridiques en Pharmacie et leur rôle dans le développement économique et l'évolution professionnelle".

"Notre secteur a œuvré à consacrer un nouvel arsenal juridique et règlementaire qui a réorganisé tout le processus de fabrication de médicaments dans notre pays, notamment au niveau des établissements pharmaceutiques, depuis la fabrication jusqu'à l'exportation et l'exploitation, en passant par la distribution et l'importation".

Selon le ministre "la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux, dont le Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO) , organisateur de cet événement, ont permis de parvenir à de nombreux acquis importants, dont la mise en place d'un observatoire de veille pour assurer la disponibilité des médicaments".

M.Benbahmed a réitéré "l'importance d'installer et de réactiver le Comité d'experts cliniques, outre l'impératif de faire obligation aux Pharmaciens Directeurs Techniques de chaque pharmacie de se doter d'n pharmacien assistant, dans l'objectif de créer de nouvelles opportunités d'emploi".

De ce fait, la mise en place d'un guide national en tant que base règlementaire des règles de bonnes pratiques pour la fabrication des produits pharmaceutiques, garantit un certain niveau de gestion de la qualité dans le respect des standards internationaux.

Le ministre a indiqué que "la mise en place de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques est intervenue pour atteindre cet objectif, en associant tous les acteurs du secteur pharmaceutique, qui œuvrent à assurer l'approvisionnement continu en médicaments essentiels afin d'éviter les ruptures de stock à la faveur d'un suivi continu, basé sur des données générales consignées sur une plate-forme numérique et dédiée au contrôle des programmes de fabrication et de livraison".