Algérie: APN - Installation du groupe parlementaire d'amitié Algérie-Japon

Alger — Le groupe parlementaire d'amitié Algérie-Japon a été installé, lundi au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), un mécanisme devant appuyer la démarche de renforcement des relations parlementaires et de la coopération économique et culturelle entre les deux pays.

La cérémonie d'installation a été présidée par le vice-président de l'APN chargé de l'activité extérieure, M. Moundir Bouden et l'ambassadeur japonais en Algérie, M. Akira Kono, en présence du directeur de l'Asie centrale et orientale au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Mohamed Yazid Bouzid.

S'exprimant à cette occasion, M. Bouden a indiqué que l'installation de ce groupe se veut "une nouvelle pierre qui vient s'ajouter à la construction de l'édifice de l'APN dans sa neuvième législature", ajoutant que l'APN "renforcera à travers ce groupe d'amitié les passerelles de coopération et de communication, vu que nous n'avons enregistré aucune initiative parlementaire bilatérale depuis un certain temps".

Le président du groupe parlementaire Algérie-Japon, M. Kamel Belakhdar, s'est dit convaincu de "la responsabilité et du défi à relever pour la réussite de cette mission pour que nous soyons un trait d'union entre les deux instances législatives et un moyen de communication entre les députés et les deux peuples, vu que les relations entre les deux pays sont basées sur la confiance et le respect mutuel".

M.Belakhdar a mis en avant "l'aspiration des parlementaires à travailler avec leurs homologues japonais pour renforcer le partenariat bilatéral et réaliser davantage de programmes de coopération dans divers domaines notamment économique, en concrétisation du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a accordé une priorité à l'établissement des relations stratégiques avec les pays amis avec lesquels l'Algérie entretient des relations d'intérêts communs".

Il a également salué la participation "active et importante" des entreprises japonaises dans "le développement industriel de l'Algérie indépendante, notamment dans le domaine des hydrocarbures", exprimant la gratitude de son pays "à l'appui de l'Algérie lors de la crise du recul des cours du pétrole et de ses graves répercussions sur le Japon durant les années 1980".

L'ambassadeur japonais a ajouté que les entreprises japonaises " accordent un intérêt capital à l'économie algérienne qui vit un état de transformation et de diversité", relevant l'organisation de la 8e session de la Conférence internationale de Tokyo sur le thème du développement de l'Afrique durant le mois d'août prochain.

Affirmant, dans ce contexte, que l'Algérie est considérée parmi les pionniers du développement en Afrique, d'autant plus que cette conférence sera à l'occasion de soutenir notre coopération pour le développement d'une Afrique post- Covid-19, le diplomate japonais a souligné l'importance que revêt le rôle du Parlement dans l'approfondissement des relations bilatérales.

Le représentant du ministère des Affaires étrangères a affirmé lui aussi que le groupe d'amitié pour la coopération entre l'Algérie et le Japon représente " sans aucun doute un mécanisme supplémentaire, en vue de consolider et de soutenir les relations de coopération existantes entre les deux pays amis dans des domaines multiples et diversifiés".

M.Mohamed Yazid Bouzid a mis en exergue, à l'occasion, la tendance " positive" que connaissent les relations bilatérales, évoquant dans ce domaine, la poursuite des concertations entre les deux pays au niveau politique autour des questions d'intérêt commun, notamment à travers le forum de coopération japonaise-africaine, estimant que dans le domaine des échanges commerciaux, " il n'est pas raisonnable que la valeur de ces échanges soit en-dessous d'un milliard USD, en dépit de la mise à disposition des moyens et des facilitations dans les deux pays".