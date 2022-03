Algérie: Initiatives prises pour permettre à la femme algérienne d'occuper "un rôle pivot" au sein de l'ANP

Alger — Des initiatives ont été prises au sein de l'Armée nationale populaire (ANP) pour permettre à la femme d'occuper "un rôle pivot" dans la politique de développement des capacités de l'Armée algérienne, a affirmé lundi à Alger le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'ANP, Saïd Chanegriha, soulignant que celle-ci est devenue "un acteur majeur" dans de nombreux domaines.

"Les initiatives se son succédées au sein de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, pour permettre à la femme d'occuper un rôle pivot dans le processus de développement des capacités de nos Forces armées. Celle-ci est, désormais, un acteur majeur dans de nombreux domaines qui étaient, jusqu'à un passé récent, l'apanage de son collègue masculin", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Femme, organisée au siège du ministère de la Défense nationale.

Lors de cette cérémonie organisée en l'honneur des personnels féminins, militaires et civils, du ministère de la Défense nationale et des Corps constitués, en présence du Secrétaire Général du ministère, des chefs des Départements, du Contrôleur général de l'Armée, des Directeurs et Chefs des Services Centraux du ministère et de l'Etat-Major de l'ANP, Saïd Chanegriha a rendu "un vibrant hommage" à la mémoire des femmes algériennes pour les sacrifices qu'elles ont consentis tout au long de l'histoire.

En effet, les femmes libres et les héroïnes de l'Algérie, a-t-il poursuivi, "ont fait face, avec une ferme volonté et une forte détermination, au terrorisme sanguinaire et à son idéologie obscurantiste, traduite par le fondamentalisme et le fanatisme religieux, qui condamnaient la femme à l'oppression partout où elle se trouvait, dans la rue, à l'école, à l'université, au travail, et même au sein de sa famille".

Il a estimé, à ce titre, que "ces idées rétrogrades, qui étaient le lot quotidien de la femme, ne pouvaient que l'empêcher de s'ouvrir au monde et d'évoluer dans sa vie socioprofessionnelle".

Le Général de Corps d'Armée a félicité, à l'occasion, les personnels féminins, toutes catégories confondues, militaires et civils, rappelant le combat mené par la femme algérienne pour défendre les valeurs morales et éthiques de la société et lutter contre les tentatives d'aliénation de l'identité de la nation, de même qu'il a fait mention des sacrifices consentis par les femmes libres et les femmes martyrs de l'Algérie, à travers l'histoire.

Selon Chef d'Etat-Major de l'ANP, la femme algérienne "a, ainsi, su préserver les valeurs morales et éthiques de la société algérienne et s'est dressée en rempart solide contre toutes les tentatives d'aliénation de l'identité culturelle et civilisationnelle de la nation, profondément ancrée dans l'histoire".

A l'issue, le Général de Corps d'Armée a tenu à honorer des personnels féminins, militaires et civils, exerçant au niveau des différentes structures de l'ANP et des corps de sécurité.