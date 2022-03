Afrique: Matières premières - Forte hausse de 82,0% au 4ème trimestre 2021

Les cours des matières énergétiques ont fortement augmenté en 2021.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), les produits énergétiques et ceux non énergétiques ont enregistré des hausses annuelles respectives de 82,0% et 32,3%. Cette augmentation des prix, explique la Dpee, est principalement liée à la reprise de l'activité économique mondiale, aux difficultés sur les chaines d'approvisionnement et aux effets de base occasionnés par la crise sanitaire entre 2020 et 2021.

Concernant les produits énergétiques, le renchérissement est porté par la hausse des prix du pétrole (+67,4%), du charbon (+127,1%) et du gaz naturel (+186,8%). Pour ce qui des produits non énergétiques, la hausse des cours notée est imputable à l'augmentation des prix des produits agricoles (+23,5%), des engrais (+80,5%) et des métaux et minerais (+47,1%). Au quatrième trimestre 2021, l'indice des produits énergétiques et celui des produits non énergétiques ont enregistré des hausses respectives de 16,4% et 3,1% par rapport au troisième trimestre 2021.

Face aux facteurs d'offre et de demande, les cours du pétrole se sont redressés rapidement en 2021. En effet, dopés, d'une part, par les perturbations des chaînes d'approvisionnement et les restrictions de production dans le cadre de l'accord OPEP+ et, d'autre part, par la remontée de la demande mondiale, les cours du pétrole ont fortement rebondi en 2021.

En moyenne sur l'année 2021, les cours Brent se sont établis à 70,4 dollars le baril, soit une augmentation de 66,5% par rapport à 2020. En rythme trimestriel, le baril de Brent s'est renchéri de 9,0% pour atteindre, en moyenne, 79,6 dollars au quatrième trimestre 2021.