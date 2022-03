Algérie: Plus de la moitié des stagiaires des centres de formation professionnelle sont des femmes

Tissemsilt — Le ministre la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a indiqué, lundi à Tissemsilt, que le nombre des stagiaires féminins dépasse la moitié de l'effectif global des centres de la formation professionnelle chaque année.

M.Merabi a évoqué, dans une allocution d'ouverture d'une rencontre qui a réuni les cadres de son secteur à l'occasion de la journée mondiale de la femme, dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya de Tissemsilt, l'approche adoptée par son secteur pour la promotion du rôle des femmes.

Cette approche a permis à cette importante frange de la société de bénéficier de la formation sous ses différentes formes, ce que reflète le taux de femmes inscrites en formation, qui dépasse, dans la plupart des cas, la moitié du nombre global des stagiaires chaque année.

Il a affirmé, à ce propos, que son secteur a œuvré pour rapprocher la formation de la gente féminine dans les régions rurales, à travers l'ouverture d'annexes, lui permettant de développer de petits projets avec l'aide de différents dispositifs d'aide que propose l'Etat dans ce domaine.

Il s'agit également de l'adoption d'une politique de partenariat avec les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et autres de micro- crédits, ainsi qu'avec les associations actives dans la promotion de la femme, pour l'accompagner et la faire bénéficier de facilitations et de financement nécessaires pour créer une activité productive.

D'autre part, le ministre a annoncé, lors de sa visite à l'Institut national spécialisé de formation professionnelle "Tedjeddine Hamed Abdelwahab" à Tissemsilt, la dotation du secteur de la formation de neuf bus équipés pour le transport des stagiaires qui habitent dans les zones enclavées à travers le pays, pour rapprocher les structures de formation des jeunes.

Le ministre a également annoncé le lancement prochain d'une opération pilote pour l'utilisation de l'énergie solaire au niveau de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle à Tissemsilt.

Une visite a été accordée, par ailleurs, au centre de formation professionnelle "Bitat Rabah" dans la commune de Ammari, où le ministre s'est enquis de la situation de l'agence locale de l'emploi et des dispositifs "Anade" et "Angem", avant de présider une cérémonie en l'honneur d'un nombre d'enseignantes d'établissements de la formation professionnelle et de stagiaires qui ont participé à la confection des bavettes de prévention contre la pandémie de Covid-19.

Il a également présidé une cérémonie de remise de décisions de financement de projets, par l'Anade et l'Angem, à sept femmes diplômées de centres de formation professionnelle.