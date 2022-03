Algérie: L'université doit former des étudiants créateurs de richesse

Tizi-Ouzou — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane a indiqué, lundi, à Tizi-Ouzou que l'université algérienne "doit former des étudiants créateurs de richesse et non pas demandeurs d'emploi".

S'exprimant lors d'une rencontre avec la communauté universitaire, organisée au pôle de Tamda ( Ouaguenoune), le ministre a expliqué que l'encouragement de l'innovation, par son département ministériel, répond à cette démarche de permettre aux diplômés universitaires, d'être des créateurs de richesse.

Une moyenne de 400.000 diplômés universitaires sortent annuellement de l'université algérienne, et "la dynamique économique ne crée pas 400.000 emplois chaque année", a-t-il observé, d'où a-t-il ajouté, l'encouragement par le ministère de l'Enseignement supérieur, des étudiants porteurs de projets.

"Il faut que ces travaux de recherche puissent avoir une retombée sur le secteur économique et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers tous les mécanismes qui existent, notamment par les conventions signées par l'université avec le secteur économique, afin de répondre à ses besoins, notre objectif est de faire de l'étudiant un créateur de richesse et non pas un demandeur de poste d'emploi", a-t-il insisté.

Il a rappelé que des recommandations pour l'encouragement de la recherche appliquée ont été émises, soulignant que 124 projets ont été sélectionnés dans le cadre des programmes nationaux de recherche-1 (PNR-1). Il s'agit de projets qui prennent en compte les préoccupations stratégiques de l'Etat en matière de sécurité alimentaire, industrielle et en matière de santé.

Cette démarche, a-t-il détaillé, porte sur la création de postes de docteurs au sein de l'entreprise économique algérienne ce qui permettra de "mettre en place les jalons d'une recherche développement pour développer l'économie et l'entreprise algérienne". En outre, un texte réglementaire qui détermine le "doctorat en entreprise" est en cours d'élaboration, a-t-il dit.