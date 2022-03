Algérie: Mise en exergue des efforts de l'Algérie pour une participation de la femme dans tous les domaines

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther Krikou a mis en exergue, lundi, les efforts déployés par l'Algérie dans le cadre de la stratégie nationale de soutien de la participation active de la femme dans tous les domaines.

Lors d'une rencontre organisée par visioconférence à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, en collaboration avec la Ligue des Etats arabes, Mme. Krikou a précisé que "l'Algérie a franchi de grands pas en matière de promotion de la place de la femme et de son autonomisation", affirmant que "les efforts se poursuivent dans le cadre de la stratégie nationale de soutien de la participation active de la femme dans tous les domaines".

A cette occasion, Mme. Krikou a proposé l'inscription d'une recommandation à l'ordre du jour de la prochaine session de la commission de la femme arabe en vue "d'adopter l'initiative de la célébration de la Journée internationale de la femme dans le cadre des activités de la femme arabe, en confiant l'organisation de cette manifestation au pays qui préside la session de la commission de la femme arabe".

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait affirmé dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, que "l'Algérie a consacré dans sa constitution amendée en 2020, le principe de parité entre les deux sexes dans tous les domaines, professionnel et électoral, ainsi que la protection de la femme contre la violence sous toutes ses formes en tous lieux et circonstances dans l'espace public et dans les espaces professionnel et privé. Il s'agit d'un saut qualitatif qui a renforcé les acquis de la femme algérienne qui a marqué sa présence et prouvé sa compétence dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions au sein de l'Etat".

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit a salué, dans une allocution prononcée par visioconférence, l'initiative de l'Algérie d'organiser cet "évènement important" sous le haut patronage du président de la République, soulignant que cette rencontre constitue "une opportunité pour exprimer toute la gratitude et la fierté dues à la femme et louer ses efforts et rôles actifs dans divers domaines de la vie".

Au programme de cette rencontre, la projection d'un film documentaire qui dépeint le portrait de plusieurs femmes arabes excellant dans divers domaines.