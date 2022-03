Togo: Prof Togoata Apedo Amah réclame une autopsie pour avoir le coeur net

C'est l'objet d'une suggestion faite à la suite de la mort subite du Directeur de publication du Journal Fraternité, Joël Kossi Vignon Egah, le dimanche 06 Mars 2022.

Pour l'Universitaire, " la mort surprenante du journaliste Joël Egah requiert une autopsie. Ce 6 février 2022, les médias et les réseaux sociaux nous annoncent la mort du journaliste d'investigation Joël Egah. Il a fait un séjour en prison en décembre 2021, suite à une plainte de certaines autorités. Beaucoup de personnes établissent à tort ou à raison un lien entre son séjour en prison et sa mort. Pour ne pas accuser des gens à tort et alimenter des rumeurs fantaisistes, une autopsie du défunt s'impose ".

Reste dès lors à savoir si sa voix sera entendue pour procéder à cette autopsie et fixer tous les esprits.

Paix à l'âme du confrère et ami, et condoléances aux proches et familles éplorées.