Afrique: Mondial 2022 - Aymen Sfaxi convoqué pour affronter le Mali

Zappé par Mondher Kabaier et absent à la CAN 2021, Aymen Sfaxi trouve grâce aux yeux de son successeur. Auteur de 2 buts et de 2 passes décisives en 11 matches de championnat égyptien, l'attaquant tunisien a été convoqué par Jalel Kadri pour la double confrontation qui opposera les Aigles de Carthage aux Aigles du Mali dans le cadre des barrages de la Coupe du monde 2022. L'information a été annoncée par Future FC, club de Sfaxi.

Sauf accident, l'ancien joueur du Stade Tunisien sera donc dans la liste des joueurs convoqués pour ces deux importants matchs qui ouvriront les portes du Qatar à la Tunisie.

La Tunisie et le Mali s'affrontent en match aller et retour les 25 et 29 mars. Le match aller aura lieu à Bamako alors que la rencontre retour est prévue à Tunis.