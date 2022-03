Congo-Brazzaville: Vie associative - L'UJDE veut mobiliser plus de quatre millions F CFA pour appuyer les cultures rentables

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Union des jeunes pour le développement et l'entraide (UJDE) a tenu, du 4 au 5 mars à Brazzaville, sa session bilancielle afin de mobiliser quatre millions sept cent mille F CFA en faveur des cultures rentables comme la pastèque.

Dans les encablures du village Cent trois kilomètres, dans la partie septentrionale de Brazzaville, les membres de l'UJDE ont acquis une étendue de plusieurs hectares et travaillent pour leur projet agricole. Sur cet espace, ils vont se lancer dans des cultures comme l'oignon, la tomate, la pomme de terre, l'arachide, la pastèque et autres.

" Pour une bonne agriculture, la quantité des produits doit être commerciale et industrielle. Nous ne voulons plus d'une agriculture vivrière. Nous n'avons reçu que moins d'un million des donateurs bénévoles et des bailleurs étrangers. Nous voulons travailler davantage avec nos membres mais il nous faut encore trois millions et demi de FCFA pour corser nos actions agricoles ", a indiqué Prince Akoli Nesnor, chargé du contrôle et de la vérification de l'UJDE.

Pour intensifier leurs actions, les membres de cette organisation comptent créer des filières agricoles et se spécialiser. Ils entendent aussi développer des chaînes d'approvisionnement dans les centres urbains du pays, pour commercialiser leurs produits.

Par ailleurs, la commercialisation de la pastèque est ciblée pour Brazzaville et Pointe-Noire. Au village Cent trois kilomètres ou ailleurs, la quantité de pastèque produite par hectare est fonction de la variété adoptée et le prix peut dépendre de la période, de la pénurie ou de l'abondance.

" Composée à plus de 90% d'eau, la pastèque est le fruit idéal pour prévenir la déshydratation et sa pulpe rouge permet de rafraîchir et de purifier l'organisme. Peu sucrée, elle est également très peu calorique et peut ainsi être consommée à tout moment sans crainte. Aujourd'hui, la pastèque se fait de plus en plus une place importante parmi les cultures les plus rentables. En Afrique tropicale, même si les statistiques ne sont pas précises, certains pays comme le Sénégal, le Soudan, le Cameroun, la Mauritanie en ont une production très appréciable ", a expliqué un agriculteur.

Selon le bureau exécutif, l'ONG UJDE veut également miser sur les donations de bailleurs pour moderniser sa filière arachidière. " Des entrepôts pour l'arachide sont à créer aux endroits et dans les villes ciblées. Nous allons aussi étendre la fabrication du beurre de cacahuète. Il n'est pas simple de choisir des cultures rentables à court-terme. De plus, l'agriculture n'est pas une science exacte et les prévisions de production comme les prix peuvent s'inverser à tout moment. Malgré cela, au moment de planter un nouvel investissement agricole, il est indispensable d'avoir une vision claire de la période à laquelle l'investissement sera amorti ", a commenté le chargé du contrôle et de vérification à l'UJDE.

Signalons que l'ONG UJDE, qui a une expérience d'une décennie, défend des actions liées au développement et au social.