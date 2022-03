Congo-Brazzaville: Madibou - Des jeunes femmes formées dans des domaines socioéconomiques

L'association " Les jeunes cadres " a organisé, du 2 au 5 mars, en partenariat avec la Fondation Lezie Biziki, une série d'échanges sur le bon usage des réseaux sociaux, le marketing personnel (Branding personal), l'initiation à l'éducation financière ainsi que la e-réputation, au profit de 80 jeunes femmes du 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou.

S'inscrivant dans le cadre de la commémoration du mois de mars dédié à la femme, la série d'échanges concerne les bénéficiaires des formations en coupe-couture, coiffure, hôtellerie et pâtisserie que propose la fondation dans son centre d'accueil dénommé " Foyer de la femme ". Selon le président de l'association " Les jeunes cadres ", Florian Koulimaya, l'objectif est de renforcer la résilience des impétrantes et de leur permettre de devenir des modèles pour leur environnement immédiat en particulier et la société en général.

" J'ai demandé aux impétrantes d'aimer gagner l'argent et de toujours se souvenir de la raison pour laquelle elles se sont engagées. Ce qui leur permettra de ne jamais abdiquer, de garder des valeurs et de persévérer jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs ", a souligné Florian Koulimaya.

Experte en communication, Michèle Diane Karambiria a, dans son intervention, édifié l'assistance sur le bon usage des réseaux sociaux. Elle a exhorté les participantes à exploiter à bon escient les réseaux sociaux afin de promouvoir leurs produits et de sculpter leur personnalité.

Quant à Do-Justel, évoluant dans le domaine du numérique, elle a exposé sur la réputation à construire sur internet et précisément les réseaux sociaux. Les communications portant sur le marketing de soi et l'éducation financière ont, quant à elles, été respectivement développées par Carole Nouayo et Romarick Okira.

Le panel sur l'entrepreneuriat au féminin a, quant à lui, été animé par l'écrivaine et CEO de la Société I-com, Pucette Sassou N'Guesso. Une série jugée pertinente et enrichissante par les participantes. En effet, sa communication s'est appuyée sur la posture que les jeunes femmes entrepreneures doivent prendre lorsqu'elles se lancent dans les activités. L'oratrice a, par ailleurs, partagé son expérience et encouragé les bénéficiaires à être les actrices de leur destin afin qu'elles ne puissent pas subir la vie.

Pour l'association " Les jeunes cadres " qui organise souvent des séries d'échanges sur des thématiques bien ciblées, ces trois jours de formation sont une manière pour elle de célébrer la Journée internationale de la femme. Notons qu'en octobre 2019, une vingtaine de jeunes étaient formées à Pointe-Noire dans la salle informatique du CPGOS et, en 2020, une formation au profit de cent jeunes sur l'entrepreneuriat social et le e-commerce avait eu lieu.