Sénégal: L'OIM nettoie la plage de Thiaroye sur Mer, mardi

Dakar — L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) organise mardi des activités de nettoyage de la plage de Thiaroye sur Mer (banlieue de Dakar), suivies d'une projection de films en plein air, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Prévues à partir de 9 heures, ces activités s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la Femme, célébrée mardi, indique la même source.

"Cette date symbolique marque une avancée considérable dans la lutte pour l'égalité des genres, pour une participation équitable, et contre la discrimination des femmes", souligne le communiqué.

Le thème global de cette journée est "L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable".

Pour sa part, l'OIM a décidé de célébrer cette journée sur le thème : "Changement climatique et migration : une question d'égalité des sexes".

Selon le communiqué, les activités seront menées en collaboration avec des associations de femmes, jeunes et culturels et des autorités et leaders communautaires de Thiaroye sur Mer.

Il sera ainsi procédé au nettoyage des plages, à la plantation d'arbres, la formation sur le système de gestion et de traitement des déchets ainsi que la fabrication d'emballage en carton.

L'activité sera suivie de projections de films et des séances de thé-débats.

Ces activités sont organisées en collaboration avec le maire de la commune, l'Association "COFLEC", les Eaux et forêts, des Associations de pêcheurs de Thiaroye sur Mer et l'Unité de Coordination et de Gestion des ordures solides (UCG).