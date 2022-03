Guinée: Actualité guinéenne, résumé de la journée du Lundi, 07 mars 2022

Le président de la transition a reçu, ce lundi, 07 mars2022, les lauréats du concours national " miss mathématique, initié récemment par le chef de l'Etat, pour encourager les filles à opter pour les sciences exactes. Ce sont au total, 100 candidats compétiteurs qui ont été au palais Mohamed V. Le président de la République a mis l'occasion à profit pour féliciter les heureux récipiendaires et lancé un message fort à l'ensemble des élèves du pays, afin de les inviter à emboîter les pas de leurs camarades. Il a annoncé sur place que les frais de scolarité de ces lauréats seront pris en charge.

Un satisfecit décerné au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya par l'école guinéenne ,pour l'institutionnalisation de la semaine nationale du mérite et tout le soutien qu'il a apporté à cette première édition, lui a été remis remis par la même occasion.

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a mis 25 bus à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la facilitation du déplacement pour les étudiants et encadreurs des universités et instituts du pays. Il intervient à un moment où les étudiants sont confrontés à d'énormes problèmes de mobilité. La cérémonie de remise a connu la présence de plusieurs autorités de la transition, dont le premier ministre, Mohamed Béavogui qui a saisi l'occasion pour inviter les étudiants à entretenir ces outils, qui dit il, sont des patrimoines de l'Etat.

A travers un communiqué rendu public, le Procureur général près la Cour d'Appel de Conakry, Charles Wright a informé Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des communes de Kaloum, Dixinn, Ratoma, Matam et Matoto, les préfets et maires des préfectures du ressort de sa juridiction, ainsi que les chefs de quartiers des localités concernées et les populations de Conakry, qu'à compter de demain mardi, 08 mars 2022, les huissiers de justice vont procéder à l'exécution des décisions de justice dans le ressort de la Cour d'appel de Conakry.

Il a aussi, à travers une conférence de presse, annoncée avoir instruit le Procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum d'engager ou de faire engager des poursuites judiciaires contre les sieurs Ibrahim Taher et Ali Saadi, deux hommes d'affaires d'origine libanaise, accusés par les États-unis des faits présumés de financement du terrorisme.

Les enseignants contractuels se sont fortement mobilisés pour la deuxième fois dans la commune urbaine de Kankan, pour exiger leur engagement sans condition à la fonction publique. Il ont fait le tour des lycées de la ville, pour inviter les élèves à rejoindre leur mouvement. Par endroit, des élèves se sont opposés et cela a entraîné quelques violences.

Accusés de " destruction d'édifices privés, violence et menaces " par une quarantaine de personnes. Ousmane Lansary Sylla, directeur préfectoral de la Ville et de l'Aménagement du Territoire par intérim de Coyah, le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de la préfecture Adama Kaba, l'ancien préfet de Coyah Aziz Diop & Cie ont comparu ce lundi 7 mars devant le Tribunal correctionnel de Première Instance (TPI) de Coyah.

Sur le plan politique, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassory a été proposé pour diriger le conseil national exécutif provisoire du RPG-ARC-EN-CIEL. Selon les informations relayées dans la presse, Le choix de Don Kass a été approuvé par le comité central et une bonne partie des secrétaires généraux de l'ancien parti présidentiel au cours d'une réunion. Interrogé par un média en ligne Dr Kassory affirme " Oui, je suis candidat à la candidature ".

L'union pour le progrès de la Guinée (UPG) a quitté l'ANAD (alliance nationale pour l'alternance démocratique) l'alliance politique dirigée par Cellou Dalein Diallo. C'est son président, Jacques Gbonimy, qui l'a annoncé dans un communiqué de presse.

Un incendie s'est déclaré aux environs de 16 heures, dans la station service Ab-oil de la commune rurale de Coba précisément dans le port de pêche artisanale de Taboria, située à 60 kilomètres du centre-ville de Boffa. Selon les premières informations, une citerne venue faire le dépôt dans ladite station service a pris feu suite à un mauvais branchement du raccord.