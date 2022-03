Cote d'Ivoire: Santé - Le Premier Ministre Patrick Achi inaugure l'Hôpital Général rénové de Yopougon Attié

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 7 mars 2022, à l'inauguration de l'Hôpital Général de Yopougon Attié, après l'achèvement de la première phase des travaux de réhabilitation, en vue d'offrir aux populations des soins de qualité et à des coûts accessibles.

" Notre vision pour la Côte d'Ivoire 2030 est celle d'une Côte d'Ivoire plus prospère et plus juste, où l'espérance de vie, par nos efforts communs et la densification de nos infrastructures de santé, aura gagné dix ans, passant de 57 à 67 ans. Alors, nous agissons, nous bâtissons, nous avançons pour que les lieux qui prendront soin de nos concitoyens, tels que l'Hôpital Général de Yopougon Attié, puissent exister partout en Côte d'Ivoire. Nous le disons, nous le faisons ", s'est réjoui Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a, en outre, indiqué que trois préoccupations feront l'objet d'une attention particulière du gouvernement. Il s'agit de la politique de ressources humaines de santé, pour compléter de façon accélérée les effectifs, partout où il y a des déficits ; du renforcement de l'effectivité de mise en œuvre de la gratuité ciblée dans l'ensemble de ces hôpitaux ; et de l'amélioration de la politique d'entretien et de maintenance des infrastructures et équipements sanitaires.

La formation sanitaire a une nouvelle configuration architecturale et fonctionnelle, avec un plateau technique amélioré et une capacité d'accueil qui passe de 57 à 123 lits. La rénovation a permis la modification de cinq bâtiments existants (pour faciliter une fluidité dans le circuit patient), la reprise des toitures, le système électrique et le revêtement des sols. Elle a également consisté en la construction de nouveaux bâtiments, d'un service technique, d'un incinérateur, d'une cuisine, d'une buanderie, etc.

Le montant des travaux d'infrastructures et d'équipements médicaux est évalué à 22 milliards FCFA.