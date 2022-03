Libye: Littérature/"Sous le regard des cèdres" - Marie-Angèle Hajjar, d'Abidjan à Beyrouth

Pour son entrée dans le cercle des auteurs, Marie-Angèle Hajjar a choisi de partager un pan de sa vie. Née d'un métissage libano-ivoirien, elle propose à travers son œuvre, "Sous le regard des cèdres", sa propre histoire et son parcours dans ses deux nations qui lui sont chères.

"Je me suis dit qu'il faudrait qu'un jour, mes enfants et ma famille sachent ce que j'ai vécu au Liban. Ma vie dans ce petit pays mais un grand pays par son histoire. Ce que j'ai vécu est tellement profond qu'il fallait que ce témoignage soit connu", a-t-elle expliqué.

C'était lors de la présentation officielle de l'ouvrage, mercredi 2 mars 2022 à la librairie Siloé à Cocody. "Sous le regard des cèdres" est un livre de poche de 217 pages qui projette un double regard. Celui de la douleur et de la tendresse sur deux pays.

La Côte d'Ivoire et le Liban. L'histoire est à la fois simple et complexe. Partie quêter ses racines au pays de ses pères, Angélique, femme dynamique, fruit d'un mixage de cœur, issue du "pays de l'hospitalité' et du pays" des cèdres" nous entraîne, à travers son métier de secrétaire d'ambassade de Côte d'Ivoire à Beyrouth, dans un récit passionnant et pathétique.

Récit fait du chaos de la guerre fratricide du Liban qu'elle vit et des péripéties de sa propre vie familiale", avait indiqué Philippe Demanois, critique littéraire. Pour l'éditeur de l'œuvre, Charles Pemont, directeur des Éditions Encre Bleue, cet ouvrage a surtout une portée historique.

" Ce livre nous a permis de comprendre que la Côte d'Ivoire a une grande importance dans le concert des nations. Cela, grâce à la politique menée par le Président Félix Houphouët-Boigny. Pour nous qui sommes de la nouvelle génération, la lecture de tels ouvrages nous rappelle le parcours et la grandeur de notre pays. Et met aussi en exergue l'amitié qui existe en notre pays et le reste du monde. Ainsi que notre valeur d'hospitalité ", a-t-il confié.