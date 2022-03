Cote d'Ivoire: Salon international de l'agriculture/Huile de palme - Ségolène Royal s'imprègne des enjeux environnementaux en Côte d'Ivoire

" L'agriculture au-delà de la COVID-19 et du changement climatique : accélérer la modernisation du secteur ". C'est le thème général du Salon international de l'agriculture de Paris. Au cours de cette importante rencontre du monde de l'agriculture française, la journée du 2 mars 2022 a été dédiée à la Côte d'Ivoire. Et ce, à travers une conférence ministérielle autour du thème général du salon. Une occasion également pour le public d'aller à la découverte des potentialités agricoles de ce pays. Après la conférence à laquelle elle a pris part, Mme Ségolène Royal, ancienne ministre de la transition écologique et Présidente de la COP 21 à visiter le stand SIFCA pour s'imprégner des potentialités de l'huile de palme

Ce sont les Ministres de l'Agriculture et du Développement Rural, des Ressources animales et halieutiques et celui des Eaux et Forêts, MM. Kobena Adjoumani, Sidi Tiémoko Touré et Alain Donwahi qui animé cette conférence. A laquelle a pris part Mme Ségolène Royal, ancienne ministre de la transition écologique et Présidente de la COP 21.

Au cours de cette visite, Madame Ségolène a été accueillie par M. Alassane Doumbia, Pca du groupe SIFCA qui avait à ses côtés M. Christophe koreki, Directeur Général de Palmci ; Mme Henriette Gomis Billon, Directeur de Communication et du Développement durable et nos spécialistes en matières agricoles.

Elle a eu droit à une présentation complète du process de transformation, depuis la culture jusqu'au produits finis.

Aussi a-t-elle suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation des activités en lien avec le palmier à huile. Elle a découvert avec une grande émotion tous les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la culture du palmier à huile, principale pourvoyeur au monde en termes de production d'huile végétale.

Il faut note qu'avec une superficie totale de 250 000 ha pour une production annuelle de plus de 600 000 tonnes d'huile, la Côte d'Ivoire est Leader du palmier à huile en Afrique de l'ouest, et deuxième producteur, après le Nigéria.

Palmci, la filiale de palmier à huile du groupe, aujourd'hui à l'honneur, s'étend sur 197 000 ha (44 mille ha en propres et 153 000 ha de plantations villageoises). Avec une production annuelle de 330 000 tonnes en 2021.

A noter des produits SANIA ont été distribués aux visiteurs.