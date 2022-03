Cote d'Ivoire: Effondrement d'un immeuble à Angré - Le Premier Ministre Patrick Achi exprime aux sinistrés la compassion du Président de la République

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exprimé le 7 mars 2022 à Abidjan, la compassion du Président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement aux sinistrés de l'effondrement d'un immeuble de quatre étages à Angré 9ème tranche, dans la commune de Cocody, à Abidjan.

Le bilan provisoire donné par les sapeurs-pompiers indique 4 morts, 13 blessés et 30 personnes extraites vivantes des décombres.

" Nous avons été instruits par le Président de la République, Alassane Ouattara, pour nous enquérir des causes profondes de ce drame et apporter un soutien moral aux populations qui ont été affectées. Nous prenons en charge médicalement ceux qui ont pu s'en sortir. Pour ceux qui n'ont plus d'endroit pour se loger, les services compétents et le ministère en charge de la Solidarité sont en train de faire le nécessaire ", a déclaré le Chef du gouvernement.

En plus des mesures existantes, a-t-il dit, le gouvernement prévoit prendre des dispositions complémentaires pour éviter la survenue de situations similaires.

Patrick Achi a également relevé que le propriétaire de l'immeuble a été identifié. Et qu'avec la saisine du Procureur de la République, une enquête sera diligentée. Il a également salué la promptitude des sapeurs-pompiers et des forces de l'ordre qui a permis de sauver de nombreuses vies.

Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a fait cas de malfaçons et des insuffisances constatées au niveau de la conception et de la construction de l'immeuble. Le propriétaire n'avait pas obtenu de permis de construire pour le bâtiment qui était habité depuis environ quatre ans.

" Nous en appelons à nouveau à la responsabilité des maîtres d'ouvrages. Il faut absolument qu'ils confient les projets de construction à des professionnels, surtout au-delà d'une certaine hauteur ", a-t-il insisté. Le ministre a également indiqué que ce sont 51 immeubles qui ont fait l'objet de démolition en 2021.