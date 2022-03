Sénégal: "On voit des femmes qui décident de changer leur vie et connaître la réussite sociale comme les hommes", Mamadou Dime, département Sociologie de l'Ugb

Les femmes ont des raisons diverses qui les poussent à la migration. Leurs profils étant différents, malgré tout, elles réussissent à se créer une place dans une sphère autrefois chasse-gardée des hommes. Seulement, souligne l'expert en migration et professeur au Département de Sociologie de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, du sa caractéristique, la migration des femmes n'est pas très bien intégrée dans les politiques publiques.

"D'abord ça été une affaire des hommes au début, quand le phénomène migratoire a pris de l'ampleur. Mais aujourd'hui, ça a totalement changé, on voit des migrations féminines autonomes ; donc des femmes qui décident de changer leur vie et connaître la réussite sociale, comme les hommes. Ça a pris de l'ampleur.

Dans beaucoup de régions historiques de départ, on voit que les femmes sont parties en migration. Dans un premier temps, c'était dans le cadre du regroupement familial. Mais, de plus en plus, il y a des femmes qui, en toute autonomie, décident d'aller en migration".

Les causes de la migration des femmes sont diverses et plurielles. "On ne peut pas définir un profil typique de femmes migrantes. Mais, ça peut inclure, par exemple, les femmes qui sont aujourd'hui parties dans les pays du Golf ou au Liban, au Maroc et qui font souvent face à des situations extrêmement difficiles ; des femmes qui décident d'aller aux USA parce qu'il y a des opportunités importantes dans le domaine de la coiffure, de la restauration ; des femmes établies dans la sous-région ouest-africaine, en Côte d'Ivoire, au Mali et en Guinée, qui sont dans la restauration, la coiffure", explique-t-il. Selon toujours Mamadou Dimé, "le profil des candidates est très diversifié, mais il est important de reconnaître que la singularité de cette migration est d'avoir des réponses appropriées".

La prise en charge de la migration, surtout celle féminine, demeure compliquée à cause de l'absence d'études sérieuses sur la question. "Un des socles de ces réponses est la bonne connaissance du phénomène en termes de données, de connaissances, les trajectoires migratoires, sur les motivations, les installations, les liens établis avec la famille", analyse le sociologue.

Il ajoute qu'il faut une réelle politique d'insertion qui doit être instaurée pour faciliter leur retour. "Le retour a pris de l'ampleur. Il y a un certain nombre d'opportunités qui existent maintenant et qui incitent les femmes à revenir. Et puis, il y a également les situations plus difficiles dans les pays d'installation qui font que les femmes reviennent de plus en plus au Sénégal. Ce qui est important, c'est d'avoir des réponses nationales assez articulées au profil de ces femmes-là".