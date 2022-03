Sénégal: Migration interne et internationale - Une présence de plus en plus importante des femmes

En 2018, le Sénégal a réalisé son deuxième rapport sur le profil migratoire, après celui de 2009. Dans cette dernière étude, il est apparu une présence croissante des femmes dans les flux migratoires. Selon le document, les dynamiques de migration interne et internationale au Sénégal sont marquées par une participation accrue des femmes.

Au niveau interne, la propension à émigrer ne présente pas de différence significative par rapport au sexe, selon les données du recensement de 2013. Mais on note une tendance plus importante des jeunes filles à migrer par rapport aux jeunes garçons, notamment dans les tranches d'âge comprises entre 15 et 29 ans. Le pourcentage de migrantes internes parmi les femmes est de 9,6% contre 8,2% chez les hommes dans la tranche d'âge 15-19 ans. Ce ratio est de 11,6% contre 10,1% dans la tranche d'âge 20-24 ans et de 12% contre 11,3% dans la tranche d'âge 25-29 ans.

Au niveau international, les femmes représentent 16% des migrants sénégalais partis à l'étranger au cours de la période 1999-2003 (ESAM II, 2004). En 2013, la présence des femmes est de l'ordre de 17% parmi les Sénégalais ayant émigré vers l'étranger entre 2008 et 2012 (ANSD, 2014). Avant, les flux de migration internationale féminine étaient dominés par les étudiantes et les femmes parties rejoindre leurs conjoints déjà établis de façon durable. Il s'y est ajouté une émigration de femmes seules, actives et autonomes, à la recherche d'un meilleur statut économique et social.

La présence croissante des femmes est l'une des caractéristiques montantes des dynamiques migratoires internationales actuelles. Par contre la migration de retour constitue une variable mal connue, du fait de l'absence de données adéquates. Globalement, il n'existe pas de système d'enregistrement centralisé des migrants de retour, permettant de déterminer leur nombre exact et leur profil sociodémographique et économique, qui pourrait servir de base de données pour le suivi, l'accompagnement et la création de projet de réinsertion.