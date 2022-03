Cote d'Ivoire: Motivation/Projets de transformation - 80 dirigeants nationaux et internationaux instruits sur l'engagement de leurs collaborateurs

" Le DRH de demain doit faire en sorte que chaque collaborateur comprenne ce que l'entreprise a à gagner dans le projet de transformation, mais aussi ce que chaque collaborateur peut lui-même gagner au projet de transformation de l'entreprise ", a indiqué Bruno Chaintron, HR & Organisational Transformation, Practice Head, Role Crafting General Manager, à l'atelier de formation qui a regroupé, à Abidjan-Plateau, 80 dirigeants nationaux et internationaux, le 4 mars 2022.

Cet atelier organisé en partenariat avec Grant Alexander et Roll Crafting vise à " partager avec les directeurs des ressources humaines, notre vision et nos outils d'engagement, de mesure de la motivation des collaborateurs dans les projets de formation ", a tenu a précisé Mme Eugénie Attia Kassi, Directrice du Bureau de représentation Abidjan et Directrice Générale chez EGK HR Consulting International.

Selon M. Chaintron, le Directeur des ressources humaines (Drh) de demain est celui qui va aider les collaborateurs à comprendre quel est leur intérêt dans le projet de transformation initié par son entreprise. L'atelier de formation qui a porté sur le thème : " Comment motiver et engager vos collaborateurs dans des projets de transformations qui font sens ", a été modéré par Mme Eugénie Attia Kassi. Pour elle, le sujet débattu était attendu de la communauté RH. Et de dire : " Cela me permet d'envisager la suite des activités de Grant Alexander au sein de son bureau de représentation ".