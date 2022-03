Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Des enseignants formés au civisme et à la citoyenneté

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, à travers sa direction du civisme et de la citoyenneté, a organisé, le 5 mars 2022, un atelier de renforcement des capacités des enseignants de l'Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) de Yopougon-Selmer.

Cette rencontre qui a réuni 300 enseignants, conseillers pédagogiques et vie scolaire du préscolaire et primaire avait pour thème : " Civisme et citoyenneté responsable, gage d'une école de qualité ". L'objectif étant de renforcer les capacités de ces acteurs du système éducatif en matière de civisme, de citoyenneté et de culture démocratique.

La directrice du Civisme et de la Citoyenneté, Georgette Bouah, a expliqué que les enseignants du préscolaire et du primaire ont pour rôle fondamental de transmettre le savoir, le savoir-faire et le savoir-être aux tout-petits.

" Pour favoriser un véritable changement de comportement de nos populations, le ministre Mamadou Touré nous a instruit de renforcer les capacités des enseignants dans leur généralité vu qu'ils sont outillés pour transmettre la connaissance aux enfants ", a-t-elle poursuivi.

La direction du Civisme et de la Citoyenneté a procédé également à la formation, le 3 mars 2022, de l'Association des institutrices dynamiques d'Attécoubé. A l'issue de l'atelier, chaque participant a reçu un certificat de formation.