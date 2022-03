Congo-Kinshasa: La CENI sollicite le vote de la loi électorale

Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) conduite par son président, Denis Kadima, s'est entretenue lundi 7 mars avec les présidents des deux chambres du Parlement afin d'obtenir de l'Assemblée nationale et du Sénat l'examen et le vote de la loi électorale.

Accompagné de tous les membres de son bureau et de la plénière, le président de la CENI a affirmé au sortir de l'audience que la tenue des bonnes élections dans le délai dépendait de la promptitude avec laquelle le Parlement votera la loi électorale :

" Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants des deux chambres dont le rôle est très important en matière du processus électoral. Et nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avions sorti notre feuille de route et cette feuille de route parle de l'étape des reformes électorales. Et cela va se faire avec le Sénat jouant un rôle important ; tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale ".

Denis Kadima dit aussi avoir échangé avec Christophe Mboso et Modeste Bahati Lukwebo pour cimenter la collaboration entre la CENI et les deux institutions.

D'après lui, il n'y a aucune loi que la CENI attend de l'Assemblée nationale pour accomplir sa tâche, mais, a-t-il fait observer, " il peut y avoir de réforme, le cas échéant, nous savons qu'il y a une proposition de loi, nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Nous espérons que, durant cette session de mars, une discussion devra avoir lieu et devons avancer jusqu'au point d'avoir les réformes, le cas échéant, parce que les réformes en soi ont un impact sur les opérations électorales. Plus tôt c'est fait, plus tôt on avance ".