Gabon: La première cohorte des stagiaires l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda accueillie à la SEM

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée avec l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda https://www.e3mg.ga/ , en novembre 2021, la SEM - Gabon Mining a accueilli ce mardi 01 mars 2022 la première cohorte de stagiaire en alternance durant 9 et 18 mois, 38 % des apprentis techniciens et 42 % des apprentis ingénieurs de la cinquième promotion.

Ils sont un bon nombre, les stagiaires de la cinquième promotion de l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda, accueillis à la Société équatoriale des mines( SEM),dirigée par Elvis Ossindji, Directeur Général. Il souligne d'ailleurs que "la SEM en sa qualité d'opérateur national et bras séculier de l'Etat dans le secteur minier, matérialise ainsi les hautes instructions du Chef de l'Etat, son Excellence Ali Bongo Ondimba qui fait de la formation et de l'employabilité des jeunes, des axes prioritaires de sa politique".

Les étudiants-stagiaires de l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda disent avoir été bien reçus dans les locaux de la Société équatoriale des mines par le Directeur Général et ses collaborateurs . Cette convention de partenariat signée avec l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda, est pour ces stagiaires, la matérialisation des ambitions de Chef de l'Etat. Lui qui fait de la formation et de l'employabilité des jeunes, des axes prioritaires de sa politique.

La Société équatoriale des mines, faut-il le rappeler, est une société publique gabonaise à gestion privée qui a pour missions, au nom et pour le compte de l'État gabonais, de détenir et gérer sa participation dans les sociétés minières.

La SEM, faut-il ajouter à des fins utiles, est une société d'État créée par le décret présidentiel n°1018/PR/MMPH du 24 août 2011 avec pour mission, au nom et pour le compte de l'État, de détenir et gérer sa participation dans les sociétés minières, ainsi que d'entreprendre en République gabonaise ou à l'étranger, seul ou en association, toute activité liée au secteur minier.