Madagascar: Développement inclusif - Le document de politique Genre de la CUA, présenté ce jour

La Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) a concocté un document de politique Genre, avec l'appui de la fondation FES (Friedrich-Ebert-Stiftung) par la facilitation des expertises internes et externes. Selon les deux parties, le document sera présenté ce jour et s'inscrit dans le cadre de la réalisation de l'engagement de la CUA en faveur du développement inclusif dans son document de politique Genre.

Selon les informations diffusées hier, le document de politique Genre définit cinq priorités liées à l'organisation interne de la CUA et son réseau de partenaires nationaux et internationaux. " Les plus défavorisés doivent être intégrés dans un système économique leur permettant de générer du revenu, ou un système socio-culturel leur permettant de couvrir des risques sociaux de base. La priorité sera également donnée à l'accès aux infrastructures communautaires de base actuellement inexistantes. En même temps, la politique Genre prévoit une approche différenciée qui permet de valoriser les contributions des différentes catégories d'acteurs communaux au développement de la ville ", indique le document.

Inclusif. Selon les initiateurs de la politique, les habitants et les visiteurs de la ville d'Antananarivo doivent pouvoir bénéficier directement ou indirectement des services de la CUA, sans exclusion, surtout à l'égard des femmes et des hommes vulnérables ou minoritaires. Pour sa part, la FES affirme qu'elle s'engage en faveur d'approches de transformation fondée sur la démocratie sociale et la justice de genre, une justice de redistribution économique, une justice de reconnaissance statutaire et une justice de représentation politique.

" Dans les contextes urbains actuels, les femmes et les filles faisant partie de la main d'oeuvre, ainsi que les personnes en situation de handicap, sont plus exposées à la violence sous toutes ses formes ; pourtant, elles sont presque totalement exclues des débats politiques qui décident de l'orientation du futur du développement urbain, qui sert plutôt les intérêts du capital et des élites ", a affirmé Constantin Grund, représentant-résident de la FES à Madagascar. Bref, la CUA et la FES fourniront plus de détails sur le document de politique Genre, durant la présentation officielle organisée ce jour à l'Hôtel de Ville Analakely.