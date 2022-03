Madagascar: Violences contre les personnes albinos - Des experts de l'ONU interpellent l'État

La majorité des victimes sont des enfants, d'après ces experts de l'ONU.

Des experts des droits de l'Homme des Nations Unies demandent instamment la protection des personnes atteintes d'albinisme qui sont les cibles de fréquentes attaques. Ils ont souligné la nécessité d'accorder la priorité aux programmes d'éducation et de sensibilisation à la situation critique des albinos pour lutter contre les mythes.

Des experts des droits de l'Homme des Nations Unies tirent la sonnette d'alarme après la recrudescence des actes criminels à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Dans une déclaration, ils ont exhorté Madagascar à prendre des mesures immédiates pour protéger ces personnes. " Les personnes atteintes d'albinisme vivent dans la peur et les risques qu'elles soient attaquées continueront si des mesures urgentes ne sont pas prises ", ont déclaré ces experts.

Dans cette déclaration, ils ont rapporté l'existence de plus d'une douzaine d'enlèvements, d'attaques et de meurtres au cours des deux dernières années dans diverses régions de Madagascar dont Atsimo Andrefana, Menabe, Haute Matsiatra, Ihorombe et Anosy. " Nous appelons de toute urgence le gouvernement à renforcer ses efforts pour protéger les personnes atteintes d'albinisme, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ont été victimes de ces crimes atroces. Les efforts humanitaires doivent également tenir compte des besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme qui sont affectées de manière disproportionnée par la situation dans le pays ", ont noté les experts.

Croyances. Fortement préoccupé par cette situation qui touche particulièrement les enfants, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) réitère ses inquiétudes et soutient la sonnette d'alarme des experts internationaux. Une évaluation succincte de l'insécurité dans le Sud réalisée en janvier 2022 a confirmé l'existence de perceptions et de croyances qui encouragent l'enlèvement, le vol et le trafic d'organes des enfants atteints d'albinisme, selon l'UNICEF.

Pas plus tard que le 4 mars dernier, le corps sans vie et mutilé d'un enfant d'environ 6 ans atteint d'albinisme a été retrouvé. Dans son communiqué, l'UNICEF rappelle fermement que tout enfant a droit à la vie quelle que soit sa différence et dénonce ces faits constituant une violation grave des droits de l'enfant à Madagascar.