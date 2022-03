Madagascar: Affaire valise à roulettes - Indignation de tous les opérateurs économiques

Outre le maintien du respect des mesures sanitaires, de nouvelles conditions sont imposées à une compagnie aérienne autorisée à opérer des vols sur l'espace aérien de Madagascar, dans le cadre de la réouverture de ses frontières.

Il s'agit, entre autres, de l'interdiction de l'utilisation de sacs ou de valises à roulettes comme les bagages à main, ainsi que de l'utilisation du coffre-fort de l'avion. Les ordinateurs portables sont également prohibés en cabine. C'est le contenu d'une note adressée par le Secrétaire général du ministère des Transports et de la Météorologie au directeur général de l'Aviation civile de Madagascar concernant la reprise des vols réguliers d'une compagnie aérienne. Le nom de cette compagnie a été caché mais cette mesure serait appliquée à la compagnie Air Austral, de source informée. En outre, les mêmes mesures seraient applicables aux vols de la compagnie Ethiopian Airlines. En revanche, on croit savoir que la compagnie Air France serait exemptée étant donné qu'elle disposerait du matériel de détection de métaux précieux, notamment l'or.

90% du trafic. Cette mesure proposée par le ministre des Transports et de la Météorologie, Tinoka Roberto, a suscité l'indignation de tous les opérateurs économiques issus de différents secteurs, notamment du tourisme. Ce qui a également fait le buzz puisque de nombreux internautes ont émis des critiques très virulentes à son encontre sur les réseaux sociaux. " Seul le strict nécessaire et ce qui est vital comme des médicaments à utiliser durant le vol sont autorisés dans les bagages à main. En effet, les investigations et les fouilles réalisées précédemment ont démontré que 90% du trafic de nos ressources naturelles dont entre autres, l'or, ont été dissimulés dans des bagages à main. L'admission des ordinateurs portables et des tablettes est également interdite étant donné que leurs plaques ou leurs batteries peuvent être substituées en or ou en minéraux précieux pouvant échapper aux contrôles ", d'après les explications du ministre de tutelle. Et lui d'ajouter que des négociations sont en cours avec les autres parties prenantes dont, entre autres, les compagnies aériennes, concernant la compensation des poids des bagages à main remis en soute, pour ne pas pénaliser les passagers.

En contradiction. En revanche, cette mesure est en contradiction avec des mesures instaurées par l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile indiquant que les passagers devront prendre avec eux leurs ordinateurs portables ou les autres appareils fonctionnant à batterie, et ce, pour des raisons de sûreté aérienne. Mais suite à son intervention sur la chaîne nationale hier soir, le ministre Tinoka Roberto se contredit en évoquant que les services de la Douane disposent désormais des systèmes de détection des métaux précieux. Ainsi, " les passagers peuvent apporter leurs ordinateurs portables en cabine ", a-t-il affirmé. Et lui de préciser que l'application de ces nouvelles mesures sera effective dans l'attente de l'aval du gouvernement. Le ministre des Transports et de la Météorologie a fait machine arrière suite au tollé de tous les opérateurs et les particuliers sur les réseaux sociaux. Pourtant, cette décision a été diffusée rapidement dans les chaînes internationales.

Détruire l'image de la destination. Pour leur part, les opérateurs touristiques, en particulier, ont manifesté leur grande déception face à cette mesure inappropriée prise par le ministère chargé des Transports. " A notre avis, l'Etat veut détruire complètement ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation. Cela ne fait que détruire l'image de la destination Madagascar. Nous réclamons la suppression des tests PCR à l'arrivée à l'aéroport ainsi que les mesures de confinement dans des hôtels car cela ne fait que fuir les touristes internationaux vers d'autres destinations. La présentation d'un test PCR avec un résultat négatif s'avère suffisante ", d'après leurs dires. Par ailleurs, " d'autres pays africains s'en sortent bien sans fermer leurs frontières. Nous devons suivre leurs exemples. Il suffit de bien maîtriser les systèmes de contrôle pour éviter le trafic de nos ressources naturelles ", ont-ils conclu.