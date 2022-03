Madagascar: Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, ingénieure en météorologie - " Les femmes ont leur place dans le développement durable "

Anzela Mamiarisoa Ramarosandratana, chef service des recherches sur la variabilité climatique auprès de la direction générale de la météorologie, donne son point de vue sur la place des femmes dans le développement durable.

Comment êtes-vous devenue une ingénieure en météorologie?

J'ai obtenu un baccalauréat scientifique à Antsirabe, j'étudiais au lycée St Joseph Antsirabe. Je voulais faire deux choses à l'université. Je pensais, en premier temps, à l'agronomie, car presque toute la famille était dans ce domaine. La deuxième filière à laquelle je pensais était l'électronique et la télécommunication, étant donné que mon père a travaillé dans ce domaine. Dans la filière télécommunication, il y a comme option la météorologie. Il y a eu cette peur de ne pas être admise à mes filières de choix, car il y avait l'inscription par quota, à l'époque. Une proche qui travaillait dans l'aviation m'a conseillé la météorologie. Au début, je n'étais pas très enthousiaste, car je ne connaissais pas les débouchés. Je pensais que c'était présenter la météo à la télé. C'est une fois dans le milieu et au fur et à mesure que j'avançais dans ce domaine, que j'y ai pris plaisir. La météo est basée sur la physique-chimie et les Mathématiques, cela me plaît vraiment. En effet, la météorologie est très utile dans tous les secteurs de développement et dans les planifications. Je continue les recherches sur la météorologie et le changement climatique, en ce moment.

En tant que femme, avez-vous déjà ressenti une quelconque discrimination dans votre parcours?

Non. Lorsque j'étudiais à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA), j'étais la seule femme de notre promotion. On n'était que sept, à l'époque. C'était vraiment spécial d'avoir été la seule femme du groupe. Mais nous avons bien su travailler ensemble.

Quelle est la place des femmes dans la lutte contre le changement climatique?

À la tête de la direction générale de la Météorologie, on a une femme. Pour dire que les femmes ont leur place dans la lutte contre le changement climatique et dans la météorologie. Les femmes participent au développement. En général, les femmes contribuent autant que les hommes dans la lutte contre le changement climatique.

Pouvez-vous affirmer, alors, que l'égalité homme et femme est respectée dans votre domaine?

Je ne me suis jamais sentie mise à l'écart. C'est peut être une façon de penser d'antan, le fait de penser que les femmes doivent être des littéraires et les hommes des scientifiques, car de nombreuses femmes sont devenues des scientifiques, de nos jours. Et comme je l'ai dit, les femmes ont leur place dans le développement. Même à l'ESPA, où j'enseigne, je remarque qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Et dans les conférences internationales sur la météorologie mondiale, de nombreuses femmes y participent. La promotion des femmes scientifiques est, d'ailleurs, une politique de l'Organisation mondiale de la météorologie (OMM).

Quel message voudriez-vous faire passer aux femmes, en cette journée internationale des femmes?

Les femmes on t leur place dans le développement du pays, surtout, face au changement climatique. Je les encourage à continuer à montrer cette valeur. J'encourage, également, les jeunes filles dans leurs études, de toujours avancer.