Madagascar: Lutte contre le changement climatique - Lalaina Natacha Rafidison recycle les déchets

Lalaina Natacha Rafidison, une jeune femme de 20 ans, collecte des déchets dans sa chambre.

On y trouve des bouteilles en plastique, des emballages de biscuit ou de nouilles en plastique, des capsules, des rouleaux de papier toilette, des boîtes de chips et d'autres boîtes en plastique, des chutes de tissu. Des déchets qu'elle a ramassés par terre ou qu'elle a récupérés chez des proches.

On aurait pensé que sa chambre est un dépotoir, mais ce n'est pas le cas. Cette jeune étudiante en biologie à l'université d'Antananarivo " mène la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes ", en faisant du recyclage. Le thème de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes de cette année, " L'égalité des sexes aujourd'hui, pour un avenir durable ", veut rendre hommage à ces femmes qui s'activent dans ce domaine.

Cette jeune artiste s'est lancée dans la lutte contre les changements climatiques, très jeune. À 13 ans, elle a commencé à fabriquer des produits recyclés basiques. Elle ne s'est plus arrêtée, depuis. Elle a fabriqué des sacs avec des emballages pour nouilles ou biscuits, des boucles d'oreille avec des plaquettes de vitamine C, des pin's avec des capsules, des sacs avec des chutes de tissu. Elle est devenue une vraie passionnée du recyclage et de la lutte contre les changements climatiques. Membre du club Vintsinala, à l'université, elle partage son savoir-faire avec les autres membres du club.

Elle n'hésite pas à demander aux personnes qui jettent des déchets dans la rue, à les ramasser. " Mais je ne le demande pas à tout le monde, car on m'a déjà réprimandé pour cela. Lorsque je vois que la personne est un peu difficile à aborder, je ramasse moi-même le déchet et le mets à la poubelle, si je n'en ai pas besoin ", raconte la jeune femme.