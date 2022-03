Ile Maurice: "Private Prosecution" contre Pravind Jugnauth - Enter le Directeur des poursuites publiques

Suren Dayal, candidat battu du Parti travailliste lors des législatives de novembre 2019, a obtenu une manche contre le Premier ministre, Pravind Jugnauh, en Cour suprême, hier. Dans son ruling, le Full Bench de cette haute instance judiciaire, composé de la Senior Puisne Judge Nirmala Devat et des juges Iqbal Maghooa et Carol Green-Jokhoo, ordonne au Premier ministre d'inclure le Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Satyajit Boolell, Senior Counsel, dans sa motion réclamant une révision judiciaire de la Private Prosecution déposée contre lui par Suren Dayal au tribunal de Port-Louis. Le Premier ministre réclame le rejet de cette poursuite privée contre lui.

Motion renvoyée

Après avoir pris connaissance des arguments mis en avant par l'avocat de Suren Dayal, Me Antoine Domingue, Senior Counsel, et de Me Désiré Basset, Senior Counsel, qui représente le Premier ministre, le Full Bench a indiqué qu'il est impératif que Pravind Jugnauth amende sa présente motion pour que le DPP soit partie prenante dans cette affaire comme co-défendeur. Les juges considèrent que le DPP aura alors la possibilité d'exprimer ses opinions dans cette affaire. La motion a été renvoyée au 21 mars 2022.

Dans sa motion, le Premier ministre soutient que le DPP détient le pouvoir pour initier des poursuites au criminel contre un individu et non Suren Dayal. Pour Pravind Jugnauth, Suren Dayal n'est pas habilité à déposer une Private Prosecution contre lui devant le tribunal de Port-Louis.

L'action dirigée contre lui par Suren Dayal est illégale. Suren Dayal est, lui, catégorique : le Premier ministre a juré un faux affidavit à propos de ses dépenses électorales lors du scrutin de novembre 2019. Suren Dayal a également retenu les services de Me Roshi Bhadain, avocat, et Me Pazhany Rangasamy, avoué.