Ile Maurice: Hausse du prix du carburant - Pêcheurs et plaisanciers pessimistes sur le court terme

Tout comme dans divers secteurs, les gens de la mer sont préoccupés par la hausse du prix du carburant. "Le travail a pris un sérieux coup", avance Jules Virieux, président de l'Association des pêcheurs de Roches-Noires, de Poudre-d'Or et de Bain-de-Rosnay. Il souligne que dorénavant tout coûte plus cher.

"Et en ce moment, suite aux deux cyclones que nous avons subis, la mer est polluée par la quantité de terre qui y a été déversée. Les poissons se sont encore plus éloignés et cela va nous revenir encore plus cher de faire ces déplacements." Mais les problèmes rencontrés sont loin d'être terminés. "Le matériel de pêche a également connu une hausse. On a l'impression de crier dans le désert." Il ajoute qu'après le passage des cyclones, plusieurs casiers ont été perdus.

Joindre les deux bouts s'avère difficile pour ce représentant des pêcheurs. "Avant, Rs 500 d'essence était suffisant pour faire le trajet jusqu'au lieu d'opération, mais aujourd'hui, je dois mettre le double pour le même itinéraire." Il espère un peu de soutien du gouvernement et surtout du ministère de la Pêche. "On est encore en train de demander à avoir des réunions avec le ministre. On pourrait ainsi lui exposer les problèmes que nous rencontrons. Mais, rien. Avant, l'on avait des réunions consultatives avec les anciens ministres pour raconter nos soucis."

"...en augmentant le prix, les clients n'opteront plus pour les excursions."

Mais il n'est pas le seul à se retrouver en difficulté. C'est également le cas des skippers. Jean Alain Fanchette, président de l'Association des skippers, avance qu'une augmentation de prix pour les opérations devra être mûrement réfléchie avant d'être appliquée. "L'absence de touristes et le mauvais temps jouent contre nous. Sans le travail, nous nous retrouvons sans revenus car, contrairement aux pêcheurs, nous n'obtenons aucune prime de mauvais temps, aussi infime soit-elle."

Le dilemme qui se pose reste la hausse du prix du service. "Pour un trajet allant de Trou-d'Eau-Douce aux cascades de Grande-Rivière-Sud-Est, nous utilisons quelque 15 à 20 litres d'essence. Soit entre Rs 919,50 et Rs 1 226. Cela impacte sur le revenu."

Si le client juge que le prix pour l'excursion est trop élevé, il s'en va. Cela devient encore plus dur pour le skipper, explique notre interlocuteur. "C'est loin d'être les Rs 2 imposées pour les vaccins. Surtout, l'on ne sait pas à quoi s'attendre, d'autant plus que la guerre entre l'Ukraine et la Russie est encore loin de prendre fin. L'on redoute encore une augmentation." Il espère que d'ici la haute saison, une solution sera proposée à ceux directement impactés par cette hausse.

Pour Prem Beerbaul, président des plaisanciers de l'Est, la situation semble empirer de jour en jour. "L'avenir est bien sombre. On parlait du Covid-19, et on nous demandait d'attendre afin de pouvoir souffler. Cette fois-ci, avec l'augmentation du prix de l'essence, tous les secteurs se retrouvent impactés. Le coût de la vie a augmenté d'un coup. Les produits comme le poisson, le poulet, les boissons gazeuses, tous ce que nous offrons à nos clients ont connu une hausse, de 10 à 15 %. "

Il a déjà contacté quelques agences avec lesquelles il travaille pour leur faire savoir qu'il compte augmenter ses tarifs. Les commentaires n'ont pas tardé à se faire entendre. "On me dit qu'en augmentant le prix, les clients n'opteront plus pour les excursions."

Prem Beerbaul connait déjà une baisse de clientèle depuis la hausse du prix du carburant. "Nous rencontrons déjà une baisse de 60 %. En février, nous avons eu deux cyclones, cela nous a empêché de travailler pendant dix jours. Les dépenses restent les mêmes." Les employés exigent une augmentation salariale également.

"Un remplaçant est payé Rs 1 500 par jour alors qu'un employé à plein temps, qui, avant, obtenait un salaire de Rs 12 000 à Rs 15 000, demande Rs 25 000. Si l'on a des problèmes de moteur ou autres et nous devons investir quelque Rs 100 000 dans le matériel. Imaginez la suite... " Plusieurs de ses collègues sont découragés. Il demande à la Tourism Authority de revoir les clauses pour le paiement des licences d'opération et repousser cette échéance.