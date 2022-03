Ile Maurice: Décès à l'hôpital - Stéphanie Maurice est partie rejoindre son fils

Stéphanie Maurice a rendu l'âme lundi matin. Cette femme d'une vingtaine d'années, enceinte de huit mois, avait été transférée à l'unité des soins intensifs juste après son accouchement, dimanche, car elle faisait de l'hypertension. Mais elle n'a pas survécu et a rejoint, dans la tombe, son fils David, âgé de presque un an, et qui souffrait de complications respiratoires.

L'enfant est décédé samedi à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, où il avait été entubé. Il était prévu qu'il se rende à l'étranger pour une intervention délicate. L'autopsie de David a eu lieu en fin d'après-midi d'hier, en présence du Dr Prakash Rambarrun, dont les services ont été retenus par la famille de Stéphanie Maurice.

Le décès de l'enfant est attribué à une infection et au Covid-19. Le Dr Rambarrun estime qu'une enquête doit être ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de la mort du petit David. Le praticien a également assisté à l'autopsie de Stéphanie Maurice. Celle-ci est décédée de complications relatives à son hypertension.

L'état de santé de l'enfant a commencé à se détériorer le 26 février. Ce jour-là, Stéphanie Maurice l'a d'abord emmené à l'hôpital Victoria, à Candos, car elle avait constaté que le tube, qui était inséré dans sa trachée depuis sa naissance pour lui permettre de mieux respirer, dégageait une eau verdâtre. Dans ce centre de soins, le médecin n'a fait que remplacer le tube et la mère et son fils sont rentrés à la maison. Mais le tube est ressorti, si bien que Stéphanie Maurice a dû ramener David à l'hôpital Victoria. Un test antigénique effectué sur le petit a indiqué qu'il était positif au Covid-19 mais à ce stade, il était asymptomatique.

Stéphanie Maurice étant enceinte, elle a refusé de faire admettre son petit à l'hôpital et de rester avec lui dans une salle remplie de patients positifs au Covid-19. Elle a donc ramené son enfant à la maison. Cependant, le vendredi 4 mars, le petit David allait mal. À tel point que sa mère a dû l'emmener à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis. L'enfant avait du mal à respirer et a alors été placé à l'unité des soins intensifs où il a rendu l'âme peu après.

Ses proches estiment qu'il y a eu négligence médicale. Cependant, au ministère de la Santé, on avance que le petit David était déjà mort lorsqu'il est arrivé à l'hôpital et on indique que le personnel a tout fait pour le réanimer, en vain. Ses parents ont fait une déposition au poste de police de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Une source au ministère explique que la maman faisait de l'hypertension en raison de sa grossesse et qu'elle ratait souvent ses rendez-vous à l'hôpital. En sus de signer une discharge form à chaque fois, le médecin lui conseillait de se faire admettre mais elle ne l'entendait pas de cette oreille.

Les proches de Stéphanie Maurice à Roche-Bois sont anéantis par ce double deuil. Les funérailles du petit David et celles de sa mère sont prévues pour aujourd'hui. L'activiste Darren Seedoyal, qui avait lancé un appel à la solidarité des Mauriciens pour qu'ils contribuent financièrement afin que l'enfant puisse se rendre en Inde pour son traitement, est bouleversé par cette double disparition. "Je voulais vraiment faire tout ce qui était possible pour ce petit", dit-il avec tristesse.