Congo-Kinshasa/Maroc: CDM Qatar 2022 - La prestation des Congolais avant le match contre les Marocains

Des Congolais performent en clubs à l'étranger à quelques jours du match crucial des barrages pour la Coupe du monde (CDM) Qatar 2022, à l'instar de Jackson Muleka qui émerveille à Kasimpasa, en Turquie, de Théo Bongonda en Genk, en Belgique...

A plus ou moins deux semaines du match aller des barrages des éliminatoires de la CDM Qatar 2022 entre les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et les Lions de l'Atlas du Maroc au stade des Martyrs de Kinshasa, l'effervescence monte au sein de l'opinion sportive. Les yeux sont rivés sur la prestation des internationaux congolais en Europe et à travers le monde, leurs performances, afin de se faire une idée sur la forme des joueurs que le sélectionneur Hector Cuper retiendra pour la double rencontre cruciale entre les deux pays. Et la semaine dernière, plusieurs d'entre eux ont émergé du lot dans leurs clubs respectifs.

C'est le cas, par exemple, du jeune attaquant Jackson Muleka, prêté par Standard de Liège, en Belgique, au club turc de Kasimpasa. En quatre sorties, la pépite formée à la Katumbi Académie de Lubumbashi et ancien meilleur buteur de la Ligue des champions d'Afrique avec le Tout Puissant Mazembe a déjà inscrit quatre buts en quatre apparitions dont une seule titularisation.

Aussi a-t-il été l'artisan de la victoire à l'arrachée de son club face à Goztepe par trois buts à deux. Jackson Muleka a signé un doublé. Pour sa part, le néo-international Théo Bongonga a été buteur lors du match nul de deux buts partout entre son club, Genk, et le Cercle de Bruges. Tout de suite après le match, il a pris son avion pour Kinshasa, afin de récupérer son passeport de service, étant de fait éligible pour les matches du 25 et 29 mars.

Un autre buteur du week-end, c'est le milieu offensif de Fulham en Championship anglaise (D2 anglaise), Neeskens Kebano. Il a inscrit l'un des deux buts de son club, victorieux de Blackburn. Fulham est premier de la D2 anglaise et en passe de revenir en Premier League. Notons aussi le but de Samuel Moutoussamy avec Nantes contre Monaco en demi-finale de la Coupe de France. Qualifié aux tirs au but, après un nul de deux buts partout, Nantes disputera la finale de la Coupe de France contre Nice. Parti pour la Thaïlande, l'attaquant Jonathan Bolingi Mpangi se refait la santé, buteur avec Buriram United, actuel leader du championnat thaïlandais.

D'autres internationaux semblent en forme, notamment le défenseur central, Chancel Mbemba de Porto, au Portugal, qui a même été désigné meilleur défenseur en février, alors l'attaquant Britt Assombalonga d'Adana Demirspor où il a déjà inscrit dix buts en vingt-sept sorties, en égalité avec son coéquipier, l'Italien Mario Balotelli, qui cependant compte plus de matches que le fils de l'ancien international congolais Assombalanga. L'on attend fiévreusement le regroupement des joueurs et enfin la double confrontation RDC - Maroc pour en avoir le cœur net.