Congo-Kinshasa: Lutte contre le changement climatique à Kisangani - Les femmes dédient le mois de mars à Dieu

Des centaines de femmes des confessions religieuses, des associations féminines, de la Police nationale congolaise de la Tshopo ont organisé lundi 7 mars, en partenariat avec le ministère provincial du Genre, Famille et Enfant, un culte interconfessionnel à Kisangani, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des femmes.

Elles ont placé ce culte sous le signe de l'unité, de l'égalité et de la solidarité.

D'après la ministre provinciale du Genre, Femme et Enfant, Albertine Likoke, la dédicace du mois de mars à Dieu est " une façon d'implorer sa grâce pour l'accomplissement des activités prévues au cours de cette période, notamment la lutte contre le changement climatique ".

Les températures très élevées de chaleur dans la ville de Kisangani, c'est l'affaire de tout le monde, l'homme et la femme, de contribuer à la réinstauration de l'écosystème qui a été perturbé par les travaux champêtres et dans l'environnement, a-t-elle souligné.

Pour matérialiser la parité et le changement dans nos milieux, les participants à ce culte recommandent aux femmes et hommes genrés de rester éveilles pour les bonnes causes.

Professeure Léontine Nsanga, présidente de la coalition des femmes chrétiennes et musulmanes de la Tshopo suggère que " la femme ne puisse pas seulement se cramponner aux pagnes, qu'elles puissent être des femmes vaillantes, battantes, héroïnes, au quotidien dans différentes entreprises et institutions politiques, publiques et privées "

Plusieurs activités sont prévues au cours de ce mois de mars dédié à la femme à Kisangani, notamment des réflexions sur les thèmes national et provincial.

Une grande marche était prévue ce mardi 8 mars dans la ville. Elle devrait partir du gouvernorat de province jusqu' à la place des Martyrs.