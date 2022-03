Maroc: Tenue à Casablanca de la deuxième édition de l'Expo Maroc Smart Cities

La deuxième édition de l'Expo Maroc Smart Cities a été tenue, vendredi à Casablanca, à l'initiative de Plug and Play Maroc, fondé par le catalyseur d'innovation Plug and Play, en partenariat avec StartGate, le campus de Startup de l'Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).

Cet événement hybride, qui intervient après trois mois de préparation intensive avec 12 startups marocaines et africaines, a été l'occasion pour les meilleurs fondateurs, soutenus par Plug and Play et leur partenaire fondateur StartGate, de présenter leurs solutions et technologies dans les domaines de la santé, de l'IoT, de la Supply Chain, de Brand & Retail, de l'Agritech, de l'Enterprise tech et du développement durable à un public international composé de différentes parties prenantes de l'écosystème, d'investisseurs potentiels, de grandes entreprises, de responsables publiques, de partenaires commerciaux de Plug and Play et bien d'autres, rapporte la MAP.

En effet, Plug and Play Maroc a profité de cette deuxième édition pour présenter les résultats du batch 2 avec StartGate et annoncer officiellement les investissements très attendus ainsi que leur partenariat avec le Fonds d'investissement de l'Université Polytechnique Mohammed VI, UM6P Ventures, un partenariat qui a progressé comme une expansion du partenariat actuel avec StartGate et suite à leur étroite collaboration au cours des derniers mois pour accompagner les startups du deuxième batch de Plug and Play avec StartGate.

Le 10 mars, Plug and Play Maroc lancera son troisième batch du programme d'accélération, un programme sans participation au capital pour les startups innovantes et prometteuses de l'Afrique, avec StartGate, l'un des plus grands campus de startups d'Afrique situé sur le campus de l'UM6P à Benguerir, au Maroc.

Les startups sélectionnées bénéficieront de 4 semaines d'accélération en personne, au cours desquelles une série d'ateliers, d'opportunités de réseautage seront mis à disposition pour soutenir leur croissance et répondre à leurs besoins.

Pour cette deuxième édition de l'Expo, Plug and Play a annoncé trois investissements dans des startups du batch, co-investis avec UM6P Ventures. Les startups Deepecho, Jobop et Wafr ont reçu respectivement 25.000, 30.000 et 70.000 dollars. Plug and Play soutient les startups à fort potentiel en phase de démarrage en les aidant à adapter leurs produits au marché et à accélérer leur croissance grâce au réseau Plug and Play de sociétés internationales, de mentors, d'investisseurs et de leaders du secteur.

En novembre 2020, StartGate s'est associé à Plug and Play dans le cadre d'une vision commune visant à faire du Maroc la première destination pour les startups de la région et à dynamiser l'écosystème local des startups avec l'expertise technologique inégalée de la Silicon Valley.