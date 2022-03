Maroc: Le roadshow sur l'agrégation agricole nouvelle génération fait escale à Berkane

L' Agence pour le développement agricole (ADA) en étroite collaboration avec la Direction régionale de l'agriculture de l'Oriental a organisé le roadshow relatif à la région de l'Oriental, vendredi à l'agropole de Berkane, et ce dans le cadre de la déclinaison des axes de la nouvelle stratégie "Génération Green 2020-2030" au niveau régional, notamment l'agrégation agricole New Génération.

Ce grand événement agricole, organisé au profit de plus de 80 acteurs et investisseurs de la région, se veut une occasion pour dynamiser le processus de mise en place des projets d'agrégation "New Génération" comme modèle novateur d'organisation des agriculteurs autour d'acteurs privés ou d'organisations professionnelles, indique la Direction régionale de l'agriculture de l'Oriental dans un communiqué.

Dans ce sens, rapporte la MAP, la région de l'Oriental, à fort potentiel agricole, s'est parfaitement intégrée à cette dynamique à travers la concrétisation de 7 projets d'agrégation pour le développement des agrumes, de la betterave à sucre et du lait, fait savoir la même source.

Actuellement, un portefeuille de 10 projets d'agrégation "New Génération" est prospecté et sur une superficie totale de 6100ha, dont un nouveau projet d'agrégation des agrumes est déjà lancé en 2022. Ces projets vont consolider les acquis du Plan Maroc Vert et booster le nombre des projets d'agrégation. Ainsi, ce road show est l'occasion de faire le point sur l'état des lieux de l'agrégation agricole et de présenter le nouveau dispositif réglementaire mis en place grâce aux deux nouveaux arrêtés d'application de la loi 04-12 sur l'agrégation agricole. En plus de l'importante simplification et assouplissement des procédures, ces décrets visent aussi la révision des critères et des normes d'éligibilité.

Ils ont également intégré de nouveaux modèles d'agrégation et de nouvelles filières. Ces décrets ont ajusté la mise en place d'un taux préférentiel pour les subventions octroyées au matériel d'élevage au même titre que pour l'aménagement hydro-agricole et le matériel agricole tout en visant la simplification et l'assouplissement des procédures.