Maroc: Signature d'un protocole de coopération entre la Chambre des conseillers et le Sénat jordanien

Rabat — La Chambre des conseillers et le Sénat jordanien (Conseil des notables) ont signé, lundi à Rabat, un protocole de coopération visant à encourager le dialogue parlementaire et à renforcer les relations unissant le Maroc et le Royaume hachémite de Jordanie.

En vertu de ce protocole de coopération, signé par le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara et le président du Sénat Jordanien, Faysal Akef Al Fayez, les deux parties s'engagent à prendre toutes initiatives relevant de leurs compétences pour renforcer la coopération parlementaire dans les différents les domaines, indique la Deuxième Chambre dans un communiqué.

Elles s'efforcent également à veiller à ce que les activités liées à la coopération parlementaire soient activées sur la base de leurs structures législatives et administratives permanentes, ou à travers des groupes d'amitié parlementaires.

Les deux parties s'engagent aussi à entreprendre des activités en commun, notamment l'organisation de séminaires, de forums, de journées d'études, des programmes de formation pour les fonctionnaires, des séances de travail et des événements régionaux et internationaux, visant à encourager la réflexion et l'échange d'informations sur des questions d'intérêt commun, ainsi qu'à coordonner la coopération au sein des instances parlementaires aux niveaux régional, continental et international, souligne la même source.

La signature de cet accord s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques profonds de fraternité, d'amitié et de coopération qui unissent les deux Royaumes, conclut le communiqué.