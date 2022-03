Congo-Kinshasa: Accueil délirant du Pape François - Les Evêques appellent à faire taire les armes définitivement !

*"Levons-nous et laissons-nous guider par l'Esprit-Saint qui nous permet de reconnaître dans la personne de sa Sainteté le Pape François celui qui vient au nom du Seigneur (Jn 12, 13). Qu'il agisse efficacement en chacun de nous et nous éclaire dans l'organisation que nous allons mettre en place pour la réussite du Rendez-vous ecclésial et national du 2 au 5 juillet 2022. Plus particulièrement, Nous nous adressons aux agents pastoraux, aux Responsables des mouvements et associations, aux chefs coutumiers, aux Leaders d'opinion et aux détenteurs des organes de presse. Que les responsables des mouvements armés et leurs parrains politiques fassent taire les armes définitivement ; car nous sommes tous frères (cf. Fratelli tutti)", déclarent les Evêques, dans un message, à l'issue de la 59ème assemblée plénière ordinaire tenue, le jeudi 3 mars 2022 à Kinshasa.

"Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur " (Jean 12, 13)

Appel de la Cenco pour l'accueil du Pape François

Aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté

Chers frères et sœurs,

Nous, Cardinal, Archevêques et Evêques membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), réunis en la 59èmeAssemblée Plénière ordinaire, avons reçu, ce jeudi 3 mars 2022, la bonne nouvelle de la visite apostolique de Sa Sainteté le Pape François en RD Congo, notre pays, du 02 au 05 juillet 2022, à Kinshasa et à Goma. Mus par la sollicitude pastorale, nous vous adressons cet appel pour réserver au Pasteur de l'Eglise universelle un accueil digne de son rang.

Selon la foi catholique, le Saint-Père reçoit sa mission du Christ lui-même en tant que Successeur de l'Apôtre Pierre. Il continue à assumer la charge qui était celle du Prince des Apôtres dès l'acceptation de son élection par les Cardinaux au siège de Rome, lieu de martyre de Pierre. Il a pour mission de conduire le peuple de Dieu sur terre et de faire connaître le Christ.

Serviteur des serviteurs de Dieu, le Pape est d'abord le garant de l'unité de la foi reçue des Apôtres et de la pleine communion de l'Eglise Catholique. Les évangiles montrent que Saint Pierre jouissait d'une primauté au sein du groupe apostolique constitué par le Christ. Le Pape, Successeur de Pierre, hérite de cette primauté. Elle fait de lui le Chef du Collège des Evêques et donc le Chef suprême de l'Eglise Catholique.

Pasteur de l'Eglise universelle, le Pape François porte manifestement la RD Congo dans son cœur. Il a plusieurs fois montré qu'il suit de près la situation de notre pays, en disant un mot ou en posant un geste de sollicitude pastorale en faveur du Peuple congolais.

A titre d'exemples, le 20 mai 2016, l'Accord-cadre sur les matières d'intérêt commun a été signé entre le Saint-Siège et la RD Congo au bénéfice du peuple congolais. La même année, au mois de septembre, il a reçu le Président honoraire Joseph KABILA et lui a réitéré son appel à un dialogue politique respectueux et inclusif. Le 15 août 2016, il a dénoncé les massacres de Beni qui ont fait quarante-deux morts.

Le 19 décembre, il a invité les chrétiens du monde entier à prier pour que le dialogue politique et inclusif se déroule dans la sérénité. Le 02 avril 2017, lors d'une célébration eucharistique au Nord-Est de l'Italie, le Saint-Père a lancé un appel à la paix en déplorant les affrontements sanguinaires dans le Kasaï.

Le 23 novembre 2017, le Pape François a présidé, dans la Basilique Saint-Pierre, la prière pour la paix au Sud Soudan et en RD Congo. Le 08 janvier 2018, le Pape a invité les diplomates accrédités près le Saint-Siège à agir pour les intérêts de la paix en RD Congo. Le 30 décembre 2018, lors de l'Angélus, le Saint-Père a prié pour la RD Congo. Le 02 avril 2019, dans son Exhortation Apostolique Christus Vivit, il a présenté notre Bienheureux Isidore Bakanja comme modèle des jeunes. Le 22 mai 2019, il a reçu le docteur Denis MUKWEGE, Prix Nobel de la Paix au Vatican et l'a félicité pour les soins qu'il apporte aux femmes victimes des violences en RD Congo.

Le 17 janvier 2020, le Pape François a reçu le Président Félix Antoine TSHISEKEDI au Vatican pour l'échange des instruments de ratification de l'Accord-cadre entre le Saint-Siège et la RD Congo. Le 1erdécembre 2020, il a célébré la messe en " Rite romain pour les diocèses du Zaïre ". Le dimanche 23 mai 2021, lors de l'angélus, il a demandé de prier pour les victimes du volcan de Nyiragongo. Le 06 février 2022, Il a condamné les massacres attribués à des milices de CODECO en Ituri. Et enfin, le 02 mars, il a reçu un groupe des Députés congolais en pèlerinage à Rome.

Les raisons de la visite apostolique du Pape

La visite apostolique du Pape François en RD Congo s'inscrit dans le cadre de la mission qu'il a reçue de Dieu comme Successeur de l'Apôtre Pierre, le disciple à qui Jésus a dit : Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise(Mt 16,18) et à qui il a demandé de paître ses brebis (cf. Jn 21, 15-17).

Aujourd'hui encore, le Pape poursuit la même mission que Jésus a confiée aux Apôtres. Il les a instruits de se mettre en route comme des agneaux au milieu des loups, de partir avec peu de bagages pour ne pas trop s'encombrer, de se laisser traiter en hôtes et surtout d'être porteurs de la paix et semeurs d'espérance partout où ils seront reçus (cf. Lc 10, 3-9).

Le Saint-Père vient donc à nous en bon berger qui ne veut perdre aucune de ses brebis. Il vient raffermir les fidèles catholiques dans la foi des Apôtres, réconforter ses frères dans l'épiscopat, partager nos joies et nos peines, et raviver l'espérance du Peuple congolais meurtri par les tribulations de toutes sortes. Il vient sans doute nous prêcher la joie de l'Evangile.

Accueillir le Pape est une bénédiction

Souvent, les grands personnages de la Bible qui ont ouvert le cœur à un étranger, ont reçu la visite de Dieu lui-même. C'est le cas d'Abraham qui a reçu trois personnes à Mambré. En les accueillant, Abraham a été gratifié : Dieu s'est manifesté à lui et lui a révélé sa fécondité (cf. Gen 18, 2-5 ; 9-15). Il en était de même pour la veuve de Sarepta (cf. 1R 17, 8-24).

Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé... .Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense du prophète(Mt 10, 40-41). Cette parole de Jésus nous interpelle particulièrement en ce moment où le Messager du Christ annonce sa visite chez nous. En accueillant le Saint-Père, c'est le Christ lui-même que nous accueillerons. A travers les Apôtres, Jésus se fait proche des blessés de la vie : des marginaux, des vulnérables, des malades... (cf. Lc 10, 25-37).

L'épisode de la visite de Jésus chez Marthe et Marie nous enseigne que l'accueil d'un homme de Dieu doit être vécu dans l'écoute, la prière et la générosité (cf. Lc 10, 38-42). Accueillir l'autre c'est se rendre totalement présent à lui. C'est lui révéler qu'il a une place chez nous, dans notre cœur. Cela signifie aussi qu'on est capable de mettre de côté ses projets personnels pour se rendre disponible à s'occuper de l'autre qui vient nous visiter.

Dispositions pratiques

Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs(Ps 126,1). La rencontre avec le Pape est un moment de grâce qui demande en conséquence une bonne préparation spirituelle. C'est pourquoi nous convions, dès à présent, tous les fidèles à porter ce grand rendez-vous ecclésial et national dans la prière. Nous mettons à la disposition de tous les chrétiens une prière préparée à cette intention qui sera dite à la fin de chaque célébration eucharistique, jusqu'à la fin de la visite du Pape. En plus, nous demandons que le premier jeudi du mois, un moment d'adoration du Saint-Sacrement soit organisé et chaque samedi un chapelet soit récité dans les paroisses et dans les communautés religieuses.

Par ailleurs, la réussite d'une visite de telle envergure dépend pour beaucoup de l'implication de chacun de nous à l'organisation matérielle. Nous remercions les Autorités du pays qui sont engagées dans les préparatifs. C'est pourquoi nous demandons à tous nos fidèles et à toutes les personnes de bonne volonté de contribuer à l'organisation matérielle de ce rendez-vous ecclésial et national. Dans le même ordre d'idées, chaque Evêque fixera dans son diocèse des jours de quête spéciale.

En vue de se préparer à l'accueil du Pape, chacun, individuellement ou en communauté, est invité à poser des actes de miséricorde, de réconciliation et d'édification de la paix et de la fraternité. Chacun en ce qui le concerne, en famille ou au lieu de travail, à l'école ou l'université, à l'Eglise ou dans la société, doit se laisser interpeller : Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande (Mt 5, 23-24).

Plus particulièrement, nous nous adressons aux agents pastoraux, aux Responsables des mouvements et associations, aux chefs coutumiers, aux Leaders d'opinion et aux détenteurs des organes de presse. Que les responsables des mouvements armés et leurs parrains politiques fassent taire les armes définitivement ; car nous sommes tous frères (cf. Fratelli tutti).

Conclusion

Levons-nous et laissons-nous guider par l'Esprit-Saint qui nous permet de reconnaître dans la personne de sa Sainteté le Pape François celui qui vient au nom du Seigneur (Jn 12, 13). Qu'il agisse efficacement en chacun de nous et nous éclaire dans l'organisation que nous allons mettre en place pour la réussite du Rendez-vous ecclésial et national du 2 au 5 juillet 2022.

Par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, de Saint Joseph et de nos Bienheureux Marie Clémentine ANUARITE et Isidore BAKANJA qui ont accueilli le Christ dans leur vie, que Dieu nous donne de nous lancer dans la préparation de l'accueil du Souverain Pontife avec foi et joie pour sa plus grande gloire.

PRIERE POUR LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS

Seigneur, Père très bon, Tu ne cesses de veiller sur

nous et de nous combler de tes bienfaits. Nous te

rendons grâce pour la prochaine visite du Pape dans

notre pays, la RD Congo.

Que sa visite, en cette phase

diocésaine de l'itinéraire synodal, soit pour notre

Eglise et notre pays, un temps de grâce pour te

glorifier, et apprendre à vivre ensemble selon ta

volonté, dans l'amour, la fraternité, la vérité et la

réconciliation.

Que cette visite soit aussi un temps de grâce pour

réconforter les familles sinistrées par les calamités

naturelles, les maladies et la misère ; un temps de

grâce pour consoler les personnes éprouvées par les

multiples situations d'insécurité récurrente, surtout dans

l'Est de notre pays ; un temps de grâce pour

consolider l'unité, la paix et la cohésion nationale.

Fais, Seigneur, que nous renoncions au péché et à tous

les maux qui minent l'avenir de notre pays. Par

l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph,

que la visite pastorale du Saint-Père se déroule dans

de bonnes conditions et que tout le peuple congolais

puisse en recueillir les fruits.

Par Jésus le Christ,

notre paix et notre réconciliation, maintenant et pour

les siècles des siècles. Amen

Kinshasa, le 04 mars 2022

LES ARCHEVEQUES ET EVEQUES MEMBRES DE LA CENCO